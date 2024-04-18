Автослюсарі отримують найбільше: кого шукають роботодавці у прифронтових областях — Finance.ua

Автослюсарі отримують найбільше: кого шукають роботодавці у прифронтових областях Сьогодні 16:04 — Особисті фінанси

Автослюсарі отримують найбільше: кого шукають роботодавці у прифронтових областях

Військові дії впливають на усі сфери життя в України. Особливо це відчутно у прифронтових областях, де окремі професії стали більш затребуваними, ніж у мирний час.

Про це повідомила пресслужба платформи OLX Україна , аналітики якої дослідили попит на професії у прифронтових областях України.

Зазначається, що найбільш затребуваною на ринку праці у прифронтових регіонах є професія продавця або продавця консультанта.

Читайте також Кого не можна звільняти під час війни: особливості застосування КЗпП

«Станом на кінець березня на платформі OLX було розміщено 1 642 вакансії цієї професії. Медіанна зарплата коливається від 12 200 до 17 500 грн, залежно від області. Найбільший оклад пропонують на Донеччині, а найменший — на Миколаївщині», — зауважують аналітики.

Друга за популярністю професія — водій. Залежно від регіону, медіанна зарплата коливається від 22 000 до 30 000 грн.

«Найменше отримають водії на Донеччині, Миколаївщині та Запоріжжі - від 22 000 до 22 500 грн. На тисячу більше пропонують на Харківщині. Найвища зарплата на Херсонщині - 30 000 грн. Сумарно у цих областях розміщено 865 вакансій для водіїв — найбільше на Харківщині (292 вакансії), а найменше на Херсонщині (16 вакансій)», — підкреслили в OLX.

Читайте також Підвищення зарплат та зменшення кількості працівників: бізнес озвучив плани на рік

За даними аналітиків, професія кухаря стала третьою за популярністю. Медіанна зарплата тут менша — від 10 625 грн на Херсонщині до 18 000 грн на Харківщині.

Сумарно на платформі опубліковано 507 вакансій кухаря — найбільше на Харківщині (177), а найменше на Херсонщині (20).

На Харківщині також часто шукають швачок та кравців (256 вакансій), пропонуючи зарплату у 17 500 грн.

Серед високооплачуваних професій аналітики відзначають професію автослюсаря — медіанна зарплата тут починається від 25 000 грн (на Донеччині) й до 31 250 грн (на Херсонщині).

Найменш оплачуваною є професія прибиральниці. В середньому тут варто очікувати на зарплату від 7 500 до 9 000 гривень.

«Загалом варто зазначити, що ринок праці у прифронтових областях є достатньо активним. Кількість відгуків на різноманітні вакансії у березні на платформі OLX становила понад 170 000. Робітничі професії сьогодні є найбільш затребуваними серед роботодавців і не лише у прифронтових областях», — констатують аналітики.

Довідка Finance.ua:

як розповів директор Київського обласного центру зайнятості Денис Дармостук, нині в Україні на одного безробітного є дві вакансії. При цьому максимальний розмір допомоги по безробіттю складає 7100 гривень;

у 2024 році правила працевлаштування у низці країн Європи змінились. Зокрема, підвищився розмір мінімальної заробітної плати, тобто планки, нижче якої роботодавці не мають права платити працівникам, зокрема українцям;

українські підприємства підвищують рівень оплати праці з метою утримання та залучення нового висококваліфікованого персоналу в умовах нестачі трудових ресурсів у країні.



До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Діло За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.