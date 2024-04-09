На одного безробітного дві вакансії. У центрі зайнятості розповіли про ринок праці у столиці — Finance.ua

На одного безробітного дві вакансії. У центрі зайнятості розповіли про ринок праці у столиці Сьогодні 16:15 — Особисті фінанси

На одного безробітного дві вакансії. У центрі зайнятості розповіли про ринок праці у столиці

Нині в Україні на одного безробітного є дві вакансії. При цьому максимальний розмір допомоги по безробіттю складає 7100 гривень.

Про це розповів директор Київського обласного центру зайнятості Денис Дармостук в ефірі Українського Радіо.

На одного безробітного є дві вакансії

«Сьогодні згідно з базою даних служби зайнятості у нас є достойні заробітні плати — 15, 16, 17, 20 тисяч, а іноді понад 20, 30 тисяч гривень. Звісно, є і мінімальна заробітна плата в бюджетній сфері. Зараз у нас на одного безробітного дві вакансії. Тому є брак кадрів», — заявив Дармостук.

Допомога по безробіттю

Мінімальний розмір допомоги по безробіттю нині складає для незастрахованих осіб 1500 гривень, для застрахованих осіб 2500 гривень, а максимальний розмір допомоги сьогодні складає 7100 гривень.

Людина може перебувати на обліку в центрах зайнятості, але отримувати допомогу по безробіттю вона може лише 90 днів.

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За словами Дармостука, сьогодні на ринку праці потребують працівників з інструментом. Це всі робітничі професії. На деокупованих територіях відбудовуються наші громади. І там вкрай потрібні і будівельники, і всі спеціалісти робітничих напрямків.

Щодо спеціалістів з вищою освітою, то затребувані лікарі, архітектори, ІТ.

Кого сьогодні шукають громади

«Це насамперед лікарі, медичні сестри, водії, спеціалісти з прибирання території. Також затребувані робітничі професії, зокрема будівельники, архітектори, вчителі», — додав він.

Дармостук також розповів, що центр зайнятості допомагає жінкам опановувати чоловічі професії.

«Ми пропонували жінкам пройти навчання і потім працевлаштуватися, наприклад, як трактористка. Жінки погоджуються, проходять навчання, а потім працевлаштовуються на такі колишні „чоловічі професії“. Для служби зайнятості чітко зрозуміло, що немає такої професії, де б не могла працювати жінка. Наш досвід роботи показує, що жінки готові сьогодні працювати, зокрема, на професіях агропідприємств, де сьогодні зарплата може бути 30, 35, 40 і 45 тисяч гривень», — розповів директор Київського обласного центру зайнятості.

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Українське радіо За матеріалами:

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