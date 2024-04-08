Шукаєте дистанційну роботу? Цікаві вакансії квітня — Finance.ua

Шукаєте дистанційну роботу? Цікаві вакансії квітня Сьогодні 12:07 — Особисті фінанси

Шукаєте дистанційну роботу? Цікаві вакансії квітня

Через війну в Україні та пандемію COVID-19 представникам багатьох спеціальностей довелося освоїти віддалений формат роботи, який залишається популярним досі.

Аналітики robota.ua підготували добірку віддалених вакансій квітня. Цього разу під приціл потрапили близько 8 000 вакансій.

Social Media Manager (Strong Middle) до Skvot у Laba Group

📍 Віддалено або Київ

До команди запрошують фахівця, який вміє та любить писати тексти (великого та маленького формату — від сторіз до повноцінних листалок для Інсти); буде разом із дизайн-відділом створювати контент для соцмереж, який хочеться лайкнути, зберегти й пошерити (дописи, сторіз, Reels, YouTube Shorts); працюватиме в команді з внутрішньою агенцією Skvot, продюсерами курсів та бренд-відділом; аналізуватиме показники та пропонуватиме рішення для їхнього зростання.

Менеджер проєктів у EVA

📍 Дніпро або віддалено

Відкрита вакансія для кандидатів, які: можуть працювати зі стейкхолдерами та розуміти їх вимоги до проєктів; створювати та реалізовувати круті проєкти; розвивати проєктну методологію та культуру в компанії; допомагати проєктним командам компанії ставати ефективнішими та швидшими.

Читайте також Що чекає на ринок віддаленої праці у найближчому майбутньому

Провідний адміністратор баз даних (PostgreSQL) в «АТБ-маркет»

📍 Віддалено

Роздрібна мережа оголошує про відкриття вакансії. Серед обов’язків майбутнього працівника: адміністрування, конфігурування, налаштування PostgreSQL; розбір та вирішення складних інфраструктурних інцидентів; робота з високонавантаженими базами даних, що працюють 24×7; налаштування та обслуговування реплікації БД (фізична реплікація, Debezium); виявлення «вузьких» місць та оптимізація параметрів для роботи БД; оновлення версій БД.

Фахівець з фінансового моніторингу у NovaPay

📍 Віддалено

Фінансова компанія «НоваПей» (ГК Nova) оголошує конкурс на посаду. Побажання до кандидатів: вища освіта; досвід роботи у банківських структурах чи у сфері проведення фінансового моніторингу — від 1-го року; знання законодавства України у сфері запобігання легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму; впевнений користувач MS Office, вміння працювати в програмах фінансового моніторингу: СА ISPPA in FP; навички аналізу фінансових операцій клієнтів.

Фінансовий аналітик/Фінансовий консультант у ДТЕК

📍 Київ або віддалено

Енергетична компанія відкриває вакансію. Основні завдання на посаді: фінансове супроводження програми проєктів та проєктів окремо; бюджетування проєктів програми та програми в цілому; розробка підходів до гнучкого управління ресурсами; розрахунок ефектів проєктів програми; оцінка можливостей для інвестицій та їх вплив на проєкт; визначення заходів для оптимізації витрат; підготовка та представлення фінансової звітності програми; вирішення питань та надання пояснень стейкхолдерам; підготовка презентаційних матеріалів.

PR-менеджер (ка) в соціальних мережах у Starlight Media

📍 Київ або віддалено

Очікування від кандидатів: повна вища освіта (журналіст, маркетолог); досвід роботи — від 2-х років на аналогічній посаді; досвід у просуванні бренду, робота з інфлюенсерами; вміння вести перемовини та аналізувати ефективність рекламних кампаній; навички роботи з Facebook Ads Manager, Google Analytics; навички створення медіаконтенту: графіка, сторіс, вертикальне відео; досвід роботи з таргетованою рекламою (налаштування, оптимізація, аналіз) — буде перевагою; креативний підхід до роботи.

Читайте також Найпопулярніші країни світу для віддалених працівників

Головний бухгалтер у GastroFamily

📍 Віддалено

Ресторан запрошує у свою команду. На що звертає увагу роботодавець: досвід роботи у ресторанах на аналогічній посаді - обов’язково; володіння 1С 8.2/8.3, Smart Account та Smart Touch; досвід проходження перевірок контролюючими органами; готовність працювати з великим обсягом інформації.

Фінансовий консультант у Відділ продажу у ПУМБ

📍 Віддалено

Банк шукає фахівця з вищою освітою або студента останніх курсів (денна/заочна форма); з досвідом роботи на аналогічній посаді або в банківській сфері (бажано); впевненого користувача ПК; який ставить перед собою цілі та досягає їх; володіє українською мовою.

Внутрішній аудитор у МХП

📍 Віддалено

Міжнародна компанія у сфері агро та харчових технологій відкриває вакансію. Майбутньому працівнику доручать: проведення комплексних аудиторських перевірок; оцінку ефективності бізнес-процесів; оцінку ефективності систем управління ризиками та внутрішнього контролю; формування висновків щодо виявлених недоліків; надання рекомендацій та консультацій з усунення недоліків; збір планів дій з усунення недоліків; відслідковування виконання планів дій з усунення недоліків.

До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.