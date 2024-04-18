Понад $60 мільярдів допомоги від США: посол розкрила деталі підтримки України — Finance.ua

Понад $60 мільярдів допомоги від США: посол розкрила деталі підтримки України Сьогодні 17:00 — Казна та Політика

Понад $60 мільярдів допомоги від США: посол розкрила деталі підтримки України

У Палаті представників зареєстровано законопроєкт про підтримку України . Документ передбачає виділення фінансування Україні, союзникам в регіоні і на поповнення запасів американської армії з метою стримування і протидії російській агресії на суму 60,8 млрд. дол.

Посол у США Оксана Маркарова розповіла про подробиці законопроєкту.

«Голова Комітету з питань асигнувань Палати представників Том Коул, разом з головою Підкомітету з питань оборони Кеном Калвертом та головою Підкомітету з питань державних і закордонних операцій Маріо Діас-Баларт оприлюднили низку важливих законопроєктів з питань безпеки, які передбачають надання вкрай необхідної оборонної допомоги союзникам і партнерам США. Оприлюднено три законопроєкти, один з яких стосується України», — написала Маркарова.

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Законопроєкт передбачає асигнування у розмірі $60,8 млрд в частині допомоги Україні та регіональним партнерам для протидії росії.

У тому числі, оборонні видатки у розміні 49,9 млрд. дол., зокрема:

$23,2 млрд — поповнення товарів оборонного призначення та послуг наданих Україні;

$11,3 млрд — поточні американські операції в регіоні;

$13,8 млрд — закупівля сучасних оборонних систем, оборонних товарів та послуг;

$1,6 млрд зовнішнього військового фінансування (FMF) для задоволення потреб України та інших регіональних партнерів;

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Також передбачене таке фінансування:

$26 млн — для забезпечення нагляду та підзвітності допомоги та обладання наданого Україні;

$5 млн Державному департаменту для адміністрування оборонної допомоги;

$300 млн на допомогу Україні у захисті її кордонів та просуванні верховенства права;

$100 млн на підтримку програм з розмінування, боротьби з тероризмом та нерозповсюдженням зброї масового знищення.

$9,5 млрд передбачено на економічну допомогу Україні та країнам, що постраждали від вторгнення росії в Україну:

$7,849 млрд на економічну допомогу Україні, що може включати пряму бюджетну підтримку (окрім відшкодування пенсій);

$1,575 млрд на інші види економічної допомоги Україні та постраждалим країнам;

$25 млн Офісу перехідних ініціатив USAID для підтримки України та країн, постраждалих від російського вторгнення;

$50 млн для реагування на ситуацію у сфері глобальної продовольчої безпеки.

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Також передбачено виділення:

$149 млн Національній адміністрації з ядерної безпеки США для реагування на ситуації, пов’язані з ядерною безпекою в Україні;

$481 млн Міністерству охорони здоров’я і соціальних служб США на допомогу українцям, які отримали гуманітарний пароль в США через програму U4U.

Крім того, законопроєкт передбачає виділення додаткового фінансування, що буде використано у т.ч. для надання допомоги Україні та реагування на ситуацію в нашій державі, пов’язану з російським вторгненням, зокрема:

$60 млн дол. на дипломатичні програми;

$8 млн дол. Офісу Генерального інспектора Держдепу;

$39 млн дол. на операційні видатки USAID;

$10 млн дол. Офісу Генерального інспектора USAID;

$98 млн дол. Міністерству енергетики США для придбання для розвитку та виробництва радіоактивних ізотопів.

Маркарова додала, що законопроєкт посилює нагляд через вимоги моніторингу, вимагає від партнерів надавати співмірні витратам обсяги допомоги, передбачає угоду з урядом України про повернення коштів, наданих на економічну підтримку, збільшує ліміти в рамках механізму PDA.

Нагадаємо, без достатньої міжнародної фінансової допомоги, зокрема від США, можливе зростання курсів іноземних валют.

Якщо Україна не отримає $11 млрд допомоги від Сполучних Штатів Америки, наслідком цього будуть важкі непопулярні рішення української влади.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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