Українцям продовжили можливість перебування в США — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українцям продовжили можливість перебування в США

Особисті фінанси
77
Українцям продовжили можливість перебування в США
Українцям продовжили можливість перебування в США
Міністерство національної безпеки Сполучених Штатів Америки ухвалило рішення продовжити можливість перебування українців за гуманітарними паролями на 2 роки.
Про це повідомила посол України в США Оксана Маркарова.
Так, ухвалене рішення надає можливість українцям, строк перебування яких на території США за гуманітарними паролями закінчується у цьому році, отримати нові гуманітарні паролі строком до 2 років.
Право поновити свій статус гуманітарного паролю отримали як українці, які прибули до США за програмою «Uniting for Ukraine» (U4U), так і громадяни, яким було надано гуманітарний пароль в пунктах пропуску через державний кордон США у період з 11 лютого до 25 квітня 2022 року, до запровадження цієї програми.
«Переконана, що це рішення має особливу актуальність для тих громадян, які втратили свої домівки внаслідок російської військової агресії та вимушено виїхали з територій, на яких ведуться бойові дії або тимчасово окупованих рф», — зауважила Маркарова.
Детальна інформація щодо умов та процедури отримання нових гуманітарних паролів опублікована на сайті Служби з питань громадянства та імміграції США за посиланням.
За матеріалами:
Судебно-юридична газета
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.