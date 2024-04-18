ВАКС дозволив конфіскувати активи експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва — Finance.ua

ВАКС дозволив конфіскувати активи експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва Сьогодні 15:16 — Казна та Політика

ВАКС дозволив конфіскувати активи експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва

Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів експрезидента АТ «Мотор Січ» Вячеслава Богуслаєва.

Про це повідомила у Facebook директорка департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих.

Богатих заявила, що, згідно із рішенням суду, в дохід держави стягнуто корпоративні права («Мотор банк», «Мотор Гарант» (страхова), Вінницький авіаційний завод та інші підприємства), нерухомість, земельні ділянки, грошові кошти, зброю та інші активи.

Вона додала, що «по окремих активах третіх осіб» суд відмовив. Тож, міністерство має намір подавати апеляцію.

Нагадаємо, Богуслаєва затримано контррозвідкою СБУ у жовтні минулого року. За даними слідства, керівництво заводу «Мотор Січ» у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до рф.

На все майно президента АТ «Мотор Січ» Богуслаєва, який підозрюється в роботі на агресора, накладено арешт. У ході розслідування співробітники СБУ встановили, що керівник «Мотор Січі» є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ще однієї фінустанови — ПАТ «Мотор-Банк».

28 березня СБУ оголосило нову підозру президенту корпорації «Мотор Січ» Вʼячеславу Богуслаєву — в блокуванні постачання бойового гелікоптера для ГУР Міноборони у квітні 2022 року.

22 січня Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у вигляді стягнення активів до Богуслаєва і гендиректора російської компанії «Борисфен» Петра Кононенка. У своєму позові Мін'юст просив стягнути у вищевказаних осіб — колишніх бізнес-партнерів — понад 30 одиниць нерухомого майна (житлових/нежитлових приміщень, земельних ділянок).

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