ВАКС дозволив конфіскувати активи експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва — Finance.ua
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ВАКС дозволив конфіскувати активи експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва

Казна та Політика
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ВАКС дозволив конфіскувати активи експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва
ВАКС дозволив конфіскувати активи експрезидента «Мотор Січі» Богуслаєва
Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Міністерства юстиції про застосування санкції у вигляді стягнення активів експрезидента АТ «Мотор Січ» Вячеслава Богуслаєва.
Про це повідомила у Facebook директорка департаменту санкційної політики Мін'юсту Інна Богатих.
Богатих заявила, що, згідно із рішенням суду, в дохід держави стягнуто корпоративні права («Мотор банк», «Мотор Гарант» (страхова), Вінницький авіаційний завод та інші підприємства), нерухомість, земельні ділянки, грошові кошти, зброю та інші активи.
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Вона додала, що «по окремих активах третіх осіб» суд відмовив. Тож, міністерство має намір подавати апеляцію.
Нагадаємо, Богуслаєва затримано контррозвідкою СБУ у жовтні минулого року. За даними слідства, керівництво заводу «Мотор Січ» у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до рф.
На все майно президента АТ «Мотор Січ» Богуслаєва, який підозрюється в роботі на агресора, накладено арешт. У ході розслідування співробітники СБУ встановили, що керівник «Мотор Січі» є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ще однієї фінустанови — ПАТ «Мотор-Банк».
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28 березня СБУ оголосило нову підозру президенту корпорації «Мотор Січ» Вʼячеславу Богуслаєву — в блокуванні постачання бойового гелікоптера для ГУР Міноборони у квітні 2022 року.
22 січня Міністерство юстиції подало до Вищого антикорупційного суду позов про застосування санкції у вигляді стягнення активів до Богуслаєва і гендиректора російської компанії «Борисфен» Петра Кононенка. У своєму позові Мін'юст просив стягнути у вищевказаних осіб — колишніх бізнес-партнерів — понад 30 одиниць нерухомого майна (житлових/нежитлових приміщень, земельних ділянок).
За матеріалами:
Forbes.ua
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