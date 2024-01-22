Мін'юст подав позов про конфіскацію активів Богуслаєва і колишнього топменеджера «Мотор Січі» — Finance.ua

Мін'юст подав позов про конфіскацію активів Богуслаєва і колишнього топменеджера «Мотор Січі» Сьогодні 15:49 — Казна та Політика

Мін'юст подав позов про конфіскацію активів Богуслаєва і колишнього топменеджера «Мотор Січі»

Міністерство юстиції подало позов до Вищого антикорупційного суду про стягнення в дохід держави активів експрезидента АТ «Мотор Січ» Вячеслава Богуслаєва та колишного топменеджера компанії Петра Кононенка.

Про це повідомляє пресслужба міністерства

«22 січня 2024 року Міністерство юстиції України подало до Вищого антикорупційного суду позовну заяву про застосування санкції, передбаченої пунктом 11 частини 1 статті 4 Закону України „Про санкції“, до Богуслаєва Вячеслава Олександровича та Кононенка Петра Івановича», — ідеться в повідомленні.

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Зокрема, Мін'юст просить стягнути з цих осіб, пов’язаних сталими бізнес-зв'язками, понад 30 одиниць нерухомого майна (житлових/нежитлових приміщень, земельних ділянок), корпоративні права більш ніж 10 юридичних осіб, серед яких 100% частки у статутних капіталах ТДВ СК «Мотор-Гарант», ТОВ «Вінницький авіаційний завод», ТОВ «Вертольоти МСБ», 2 000 000 шт. простих іменних акцій емітента акціонерного товариства «Мотор-Банк», їх частки у статутному капіталі ТОВ «Фірма „Жекон“», а також грошові кошти на рахунках в АТ «ПУМБ» та АТ «Мотор-Банк», майнові права, зокрема на торговельні марки та патенти на промислові зразки, чималу кількість вогнепальної зброї.

Нагадаємо, 23 жовтня 2022 року СБУ затримала колишнього президента АТ «Мотор Січ» Вячеслава Богуслаєва і начальника департаменту зовнішньоекономічної діяльності «Мотор Січі» за підозрою у колабораційної діяльності та пособництві державі-агресору.

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Затримання відбулося в межах кримінального провадження про незаконне постачання з боку «Мотор Січі» товарів військового призначення для російської штурмової авіації. За даними слідства, посадовці налагодили транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій авіадвигунів до країни-агресора. Отриману продукцію загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів.

Підозрюваним обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою.

У жовтні 2023 року Служба безпеки України передала до суду справу Богуслаєва та заарештувала його активи на понад 12 млрд грн.

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Укрінформ За матеріалами:

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