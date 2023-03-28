Президент Мотор Січі блокував поставку бойового гелікоптера для ГУР — СБУ — Finance.ua

Президент Мотор Січі блокував поставку бойового гелікоптера для ГУР — СБУ Сьогодні 12:22 — Кримінал

Президент Мотор Січі блокував поставку бойового гелікоптера для ГУР — СБУ

СБУ встановила, що президент Мотор Січі блокував поставку бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022 року.

«Контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності президента АТ „Мотор Січ“, який підозрюється в роботі на агресора. У ході слідчих дій встановлено причетність високопосадовця до перешкоджання законній діяльності Сил оборони на користь країни-агресора», — сказано в повідомленні.

За даними слідства, у квітні минулого року він отримав замовлення від представників ГУР МО щодо оплатної передачі відомству гелікоптера типу МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті.

Втім, очільник промислового гіганта навмисно заблокував виконання відповідного державного замовлення.

Для цього надав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього.

Виконуючи розпорядження високопосадовця, працівники заводу зняли лопаті та вивели з ладу механізми вертольота, які відповідають за роботу несучого гвинта.

За даним фактом президенту АТ «Мотор Січ» додатково повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Нагадаємо, що фігуранта було затримано СБУ у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.

Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники Головного слідчого управління та Департаменту контррозвідки Служби безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

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