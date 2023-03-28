Президент Мотор Січі блокував поставку бойового гелікоптера для ГУР — СБУ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Президент Мотор Січі блокував поставку бойового гелікоптера для ГУР — СБУ

Кримінал
199
Президент Мотор Січі блокував поставку бойового гелікоптера для ГУР — СБУ
Президент Мотор Січі блокував поставку бойового гелікоптера для ГУР — СБУ
СБУ встановила, що президент Мотор Січі блокував поставку бойового гелікоптера для ГУР МО у квітні 2022 року.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
«Контррозвідка та слідчі Служби безпеки викрили нові факти злочинної діяльності президента АТ „Мотор Січ“, який підозрюється в роботі на агресора. У ході слідчих дій встановлено причетність високопосадовця до перешкоджання законній діяльності Сил оборони на користь країни-агресора», — сказано в повідомленні.
Читайте також
За даними слідства, у квітні минулого року він отримав замовлення від представників ГУР МО щодо оплатної передачі відомству гелікоптера типу МІ-2 для виконання бойових завдань на фронті.
Втім, очільник промислового гіганта навмисно заблокував виконання відповідного державного замовлення.
Для цього надав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію на нього.
Читайте також
Виконуючи розпорядження високопосадовця, працівники заводу зняли лопаті та вивели з ладу механізми вертольота, які відповідають за роботу несучого гвинта.
За даним фактом президенту АТ «Мотор Січ» додатково повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Кримінального кодексу України (перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб).
Місце для вашої реклами
Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.
Нагадаємо, що фігуранта було затримано СБУ у жовтні 2022 року разом з начальником Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства.
Читайте також
Заходи з викриття правопорушення проводили співробітники Головного слідчого управління та Департаменту контррозвідки Служби безпеки за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.