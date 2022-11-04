Суд арештував майно керівництва корпорації «Мотор Січ» майже на 1 мільярд — Finance.ua

Суд арештував майно керівництва корпорації «Мотор Січ» майже на 1 мільярд Вчора 18:20 — Казна та Політика

Суд арештував майно керівництва корпорації «Мотор Січ» майже на 1 мільярд

Суд арештував майно керівників АТ «Мотор Січ» загальною вартістю майже 1 млрд грн.

За матеріалами слідчих Служби безпеки, накладено арешт на все майно президента АТ «Мотор Січ» і начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на агресора.

Загальна сума арештованих активів становить майже 1 млрд грн. Це насамперед кошти у гривневому еквіваленті, а також транспортні засоби та нерухомість обох фігурантів.

Крім того, в ході розслідування співробітники СБУ встановили, що керівник Мотор Січі є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ще однієї фінустанови — ПАТ «Мотор Банк».

Також викрито причетність високопосадовця до комерційної діяльності декількох українських підприємств, в яких він володіє значним пакетом акцій.

У зв’язку з цим Служба безпеки здійснила комплексні заходи для накладення арешту на відповідні корпоративні права підозрюваного.

Як нагадує Офіс генпрокурора, обидва фігуранти були затримані контррозвідкою СБУ у жовтні цього року.

За даними слідства, керівництво заводу у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до рф.

Посадовці діяли у змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації «ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для зс рф.

Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.

Слідчі Служби безпеки повідомили організаторам оборудки про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.

Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності та притягнення до відповідальності винних осіб.

Укрінформ За матеріалами:

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