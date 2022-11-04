Суд арештував майно керівництва корпорації «Мотор Січ» майже на 1 мільярд — Finance.ua
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Суд арештував майно керівництва корпорації «Мотор Січ» майже на 1 мільярд

Казна та Політика
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Суд арештував майно керівництва корпорації «Мотор Січ» майже на 1 мільярд
Суд арештував майно керівництва корпорації «Мотор Січ» майже на 1 мільярд
Суд арештував майно керівників АТ «Мотор Січ» загальною вартістю майже 1 млрд грн.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.
За матеріалами слідчих Служби безпеки, накладено арешт на все майно президента АТ «Мотор Січ» і начальника Департаменту зовнішньо-економічної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на агресора.
Загальна сума арештованих активів становить майже 1 млрд грн. Це насамперед кошти у гривневому еквіваленті, а також транспортні засоби та нерухомість обох фігурантів.
Крім того, в ході розслідування співробітники СБУ встановили, що керівник Мотор Січі є акціонером банку, якому належить 100% корпоративних прав ще однієї фінустанови — ПАТ «Мотор Банк».
Також викрито причетність високопосадовця до комерційної діяльності декількох українських підприємств, в яких він володіє значним пакетом акцій.
У зв’язку з цим Служба безпеки здійснила комплексні заходи для накладення арешту на відповідні корпоративні права підозрюваного.
Як нагадує Офіс генпрокурора, обидва фігуранти були затримані контррозвідкою СБУ у жовтні цього року.
За даними слідства, керівництво заводу у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів до рф.
Посадовці діяли у змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації «ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для зс рф.
Отриману продукцію окупанти використовували для виробництва та ремонту ударних вертольотів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.
Слідчі Служби безпеки повідомили організаторам оборудки про підозру за ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) та 111-2 (пособництво державі-агресору) Кримінального кодексу України.
Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин злочинної діяльності та притягнення до відповідальності винних осіб.
За матеріалами:
Укрінформ
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