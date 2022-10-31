Президент "Мотор Січ" на початку війни наказав розукомплектувати гелікоптери – генпрокурор — Finance.ua

Президент "Мотор Січ" на початку війни наказав розукомплектувати гелікоптери – генпрокурор Вчора 19:49 — Казна та Політика

Президент АТ «Мотор Січ» В’ячеслав Богуслаєв, якого підозрюють у колабораціонізмі, на початку повномасштабного вторгнення розпорядився приховати документи на гелікоптери, щоб українські льотчики не могли ними скористатися, а потім наказав розукомплектувати їх.

Про це повідомив генеральний прокурор Андрій Костін в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

«І торгівля такими „двигунами смерті“ — це не все. Слідство володіє інформацією, що президент „Мотор Січ“ на початку повномасштабної війни, після відповідного звернення українських військових, наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українськи сили оборони не могли скористатись технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів», — сказав Костін.

Крім того, за словами генпрокурора, Богуслаєв віддав наказ зняти з гелікоптерів лопасті після того, як українськи військові звернулись по них.

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