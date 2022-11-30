У «Мотор Січі» замінили керівництво — підприємство працюватиме 24/7 — Finance.ua

У «Мотор Січі» замінили керівництво — підприємство працюватиме 24/7 Сьогодні 17:42 — Казна та Політика

У «Мотор Січі» замінили керівництво — підприємство працюватиме 24/7

ПАТ «Мотор Січ», що спеціалізується на виробництві авіаційної техніки, очолив Олексій Нікіфоров. Також відбулися ротації в Наглядовій раді та серед членів Ради директорів акціонерного товариства. Відповідний наказ підписав очільник оборонного відомства Олексій Резніков.

Про це у Фейсбуці повідомляє пресслужба Міноборони України.

«28 листопада 2022 року наказом міністра оборони України внесені зміни до Статуту Публічного акціонерного товариства „Мотор Січ“, на основі якого діє підприємство. Крім того, достроково припинено повноваження членів Наглядової ради, голови та членів Ради директорів. Також припинено повноваження та звільнено з посади президента акціонерного товариства В’ячеслава Богуслаєва. Наказом міністра оборони України генеральним директором підприємства призначений Олексій Нікіфоров», — йдеться в повідомленні.

Як зазначається, обрано новий склад наглядової ради та її голову — заступника міністра економіки України Ігоря Фоменка, який уже провів перше засідання.

До новоствореної Наглядової ради підприємства також увійшли: Роман Коновалов, Сергій Корж, Юрій Пащенко та Юрій Шаповал.

Окрім цього, зареєстровані всі зміни, які містяться в Єдиному державному реєстрі.

В пресслужбі відзначили, що відтепер стратегічне підприємство працюватиме у режимі 24/7 на задоволення оборонних потреб держави. Повністю використовуватиметься потенціал трудового колективу. «Мотор Січ» буде розвиватися та випускатиме продукцію в інтересах України та ЗСУ.

Нагадаємо, раніше секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що активи компаній «Мотор Січ», «Запоріжтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта» та «Укртатнафта» передано в управління Міністерства оборони. 7 листопада Президент Володимир Зеленський у контексті відчуження у власність держави згаданих підприємств для забезпечення потреб оборони, заявив, що не виключає інших подібних рішень.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

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