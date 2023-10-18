СБУ передала до суду справу експрезидента Мотор Січі й арештувала його активи на понад 12 мільярдів — Finance.ua
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СБУ передала до суду справу експрезидента Мотор Січі й арештувала його активи на понад 12 мільярдів

Кримінал
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Служба безпеки спільно з Офісом Генерального прокурора завершила розслідування і передала до суду обвинувальний акт щодо експрезидента АТ «Мотор Січ» і директора Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства, які підозрюються в роботі на агресора.
Про це повідомляється на сайті СБУ.
Крім того, у межах кримінального провадження накладено арешт на все майно обвинувачених на загальну суму понад 12 млрд у гривневому еквіваленті.
Мова йде про кошти, нерухомість, корпоративні права обох посадовців, а також їхнє майно, яке вони здобули злочинним шляхом і оформили на своїх родичів за кордоном.
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Нагадаємо, що обидва зловмисники були затримані співробітниками Головного слідчого управління та контррозвідки СБУ у жовтні 2022 року.
За даними слідства, керівництво заводу у Запоріжжі налагодило транснаціональні канали незаконного постачання оптових партій українських авіадвигунів та запчастин до них до країни-агресора.
Посадовці діяли у змові з наближеними до кремля представниками російської корпорації «ростех», яка є одним із головних виробників озброєнь для окупаційних угруповань рф.
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Отриману продукцію загарбники використовували для виробництва та ремонту ударних гвинтокрилів, які масово застосовували для повномасштабного вторгнення в Україну.
Також встановлено, що у квітні 2022 року ексочільник Мотор Січі навмисно заблокував поставку гелікоптера для потреб Головного управління розвідки Міноборони України.
Для цього ексочільник підприємства дав вказівку своїм підлеглим розібрати повітряне судно на деталі та приховати експлуатаційну документацію до нього.
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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки скерували до суду обвинувачення на експрезидента Мотор Січі за чотирма статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 111−1 (колабораційна діяльність);. ст. 111−2 (пособництво державі-агресору);. ч. 1 ст. 114−1 (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань);. ч. 1 ст. 258−3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).
При цьому його підлеглий — очільник Департаменту зовнішньоторговельної діяльності підприємства — обвинувачується за трьома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 111−1 (колабораційна діяльність);. ст. 111−2 (пособництво державі-агресору);. ч. 1 ст. 258−3 (участь у терористичній групі чи терористичній організації).
Зловмисникам загрожує до 15 років тюрми з конфіскацією майна.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Finance.ua
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