ДБР передало військовим гелікоптер, який екскерівництво «Мотор Січі» намагалось приховати — Finance.ua

ДБР передало військовим гелікоптер, який екскерівництво «Мотор Січі» намагалось приховати
Працівники Державного бюро розслідувань передали українським військовим гелікоптер Мі-2, який колишнє керівництво акціонерного товариства «Мотор Січ» намагалось приховати від Збройних сил України.
Про це повідомляє пресслужба ДБР.
ДБР ініціювало арешт цього повітряного судна у червні 2023 року у межах розслідування кримінального провадження щодо перешкоджання законній діяльності ЗСУ та пособництва державі-агресору.
Нагадаємо, раніше у ЗМІ поширилась інформація про те, що колишнє керівництво «Мотор Січ» умисно пошкодило інший гелікоптер, щоб не передавати його військовим для виконання бойових завдань на фронті.
У ході розслідування ДБР з’ясувало, що у травні 2022 року принаймні ще один гелікоптер вони наказали підлеглим перегнати спочатку в одну з європейських країн, а потім на Близький Схід. Все це робилось з метою перешкодити його передачі ЗСУ.
Наразі повітряне судно повернуто в Україну й відтепер буде виконувати завдання в одній з бойових частин ЗСУ.
Слідчі ДБР вирішують питання щодо притягнення одного з колишніх керівників підприємства до кримінальної відповідальності.
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