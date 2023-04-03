Зеленський ввів нові санкції: у списках Богуслаєв, десятки громадян рф та сотні компаній — Finance.ua
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Зеленський ввів нові санкції: у списках Богуслаєв, десятки громадян рф та сотні компаній

Казна та Політика
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Зеленський ввів нові санкції: у списках Богуслаєв, десятки громадян рф та сотні компаній
Зеленський ввів нові санкції: у списках Богуслаєв, десятки громадян рф та сотні компаній
Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).
В указі № 191/2023 опублікованому на сайті глави держави, ідеться: «Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 1 квітня 2023 року „Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“ (додається)».
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Контроль за виконанням рішення РНБО покладено на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.
Згідно з рішенням РНБО, застосовуються персональні спеціальні економічні та обмежувальні заходи (санкції) до низки фізичних та юридичних осіб з росії та Ірану.
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Зокрема санкції застосовані до 240 фізичних осіб, серед яких колишній президент «Мотор Січі» В’ячеслав Богуслаєв, звинувачений в Україні у державній зраді.
Також застосовані санкції до 155 юридичних осіб. Санкції діятимуть 10 років.
Крім того, внесено зміни до додатка 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 19 жовтня 2022 року «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», уведеного в дію указом Президента України від 19 жовтня 2022 року № 726/2022.
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Також на сайті глави держави опублікований указ № 192/2023, згідно з яким санкції застосовані до 33 фізичних осіб, які є громадянами російської федерації.
Також застосовані санкції до 225 юридичних осіб, зокрема до акціонерних товариств «Інформаційні супутникові системи» імені академіка М.Ф. Решетньова", «Завод «Пластмас», «Казанське моторобудівне виробниче об’єднання», «Армавірський електротехнічний завод», «Дубненський завод комутаційної техніки».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Укрінформ
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