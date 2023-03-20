Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти ряду фізичних та юридичних осіб — Finance.ua

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти ряду фізичних та юридичних осіб Сьогодні 14:33 — Казна та Політика

Зеленський ввів у дію рішення РНБО про санкції проти ряду фізичних та юридичних осіб

Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій).

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 18 березня 2023 року „Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)“», — ідеться в документі.

Читайте також Чому цей рік буде переломним в економічному впливі санкцій на рф

Контроль за виконанням рішення РНБО покладений на секретаря Ради національної безпеки і оборони України.

Згідно з рішенням РНБО, оприлюдненим на сайті глави держави, застосовуються персональні спеціальні економічні та обмежувальні заходи (санкції) до фізичних та юридичних осіб.

Так, санкції застосовані до 300 фізичних осіб, серед яких є громадяни російської федерації, Ісламської Республіки Іран, Сирійської Арабської республіки , зокрема щодо президента Сирїі Башар Хафез аль-Асада та прем’єр-міністра Сирії Хусейна Арнуса.

Також застосовані санкції до 141 юридичної особи, зокрема щодо Акціонерного товариства «Об’єднана суднобудівна корпорація», Акціонерного товариства «Державний космічний науково-виробничий центр імені М.В. Хруничева», Публічного акціонерного товариства «Науково-виробниче об’єднання «Алмаз» імені академіка О.А. Расплетіна, Махан Ейрлайнз (Mahan Airlines) та Фарс Ейр Кешм (Fars Air Qeshm) із місцезнаходженням в Ісламській Республіці Іран, а також — Шахeд Евіейшн Індастріз Компані (Shahed Aviation Industries Company).

Читайте також У ЄС закінчуються варіанти санкцій проти рф

Також застосовані санкції до 141 юридичної особи.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський указом № 145/2023 ввів у дію рішення РНБО від 10 березня 2023 року про санкції проти фізичних і юридичних осіб, пов’язаних, зокрема, з букмекерським та лотерейним бізнесом.

Більшість фізосіб, проти яких запроваджено санкції — громадяни росії. Окрім того, під обмеження потрапили громадяни Великої Британії, Польщі, Нідерландів, Туреччини, Кіпру.

Серед підсанкційних юридичних осіб такі компанії, як «Спортлото», «Спортбет», «Бет.ру», «Бетсіті», «Матчбет», а також ТОВ «Паріматч», Паріматч Фаундейшн, Паріматч Юнайтед Інвестментс Лімітед та інші. Санкції запроваджено на 50 років.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Укрінформ За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.