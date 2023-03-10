У ЄС закінчуються варіанти санкцій проти рф — Finance.ua

У ЄС закінчуються варіанти санкцій проти рф Сьогодні 18:12 — Світ

У ЄС закінчуються варіанти санкцій проти рф

Європейський Союз майже вичерпав свої варіанти каральних заходів проти росії, і блоку необхідно зосередити увагу на фінансовій та військовій підтримці України.

Про це головний дипломат ЄС Жозеп Боррель заявив в ексклюзивному інтерв’ю Euractiv у Стокгольмі після зустрічі міністрів оборони ЄС.

«Із точки зору санкцій залишається зробити небагато, але ми можемо продовжувати збільшувати фінансову та військову підтримку», — сказав очільник європейської дипломатії.

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«Було б дивно, що через рік після початку вторгнення залишиться набагато більше варіантів. Ми використовували наш покроковий процес, і ми були поетапними — можливо, іноді надто поетапними», — додав він.

За останній рік ЄС схвалив 10 раундів санкцій проти росії, які мали на меті ускладнити фінансування війни та позбавити росію технічного обладнання та запчастин для зброї, яка буде використана проти України.

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«Але справді, через рік після вторгнення ми підходимо до кінця цієї драбини», — визнав Боррель, коли його запитали про наступні потенційні кроки, які блок може зробити у відповідь на вторгнення росії в Україну.

Боррель сказав, що операції на полі бою «вирішує Україна», але відповідальність Європи «полягає в тому, щоб підтримувати їх, також надаючи зброю та боєприпаси».

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Європа, додав він, має фінансові можливості, які потрібно перетворити на військову потужність і вивести на передову, з належною підготовкою українських солдатів.

Раніше повідомлялося, що Боррель запропонував країнам Європейського Союзу витратити 1 млрд євро на спільні закупівлі боєприпасів для України та поповнення власних запасів.

Пізніше він заявив про необхідність залучення до відновлення повоєнної України приватних інвестицій, як із самої України, так і з Євросоюзу, для чого мають бути створені сприятливі умови.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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