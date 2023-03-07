Естонія вигадала, як ЄС може посилити ефект антиросійських санкцій — Finance.ua
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Естонія вигадала, як ЄС може посилити ефект антиросійських санкцій

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Для посилення ефекту антиросійських санкцій ЄС має вдвічі знизити верхню межу ціни на російську нафту.
Таку заяву зробив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, зазначивши, що такий крок обмежить можливості РФ фінансувати війну в Україні, повідомляє Bloomberg.
За словами глави МЗС Естонії, лідери ЄС також мають посилити санкції проти російських банків та ядерної енергетики.
Рейнсалу також зазначив, що ЄС має боротися з методами обходу санкцій, які дозволяють уряду РФ отримувати доступ до технологій для підживлення своєї військової машини.
«Ми маємо встановити верхню межу ціни на російську сиру нафту, щоб вона не дозволяла російській державі отримувати надприбутки», — сказав Рейнсалу.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
УНІАН
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