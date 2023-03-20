Чому цей рік буде переломним в економічному впливі санкцій на рф — Finance.ua

Чому цей рік буде переломним в економічному впливі санкцій на рф Сьогодні 10:15

Цей рік може стати переломним в економічному впливі санкцій на росію.

Про це написав керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram, зазначивши, що Міжнародна робоча група з питань санкцій проти рф Макфола-Єрмака спільно з експертами Київської школи економіки опублікували Дослідження впливу санкцій на російську економіку за останній рік.

За його словами, ключовий висновок — санкції працюють, але є можливості для їх посилення.

«Дослідники єдині в думці, що вплив санкційного навантаження на російську економіку, зокрема на її торгівлю й державний сектор, продовжує посилюватись.Передусім це зумовлено впровадженням експортних обмежень на російські енергоносії, зокрема на нафту та природний газ. Експерти вважають, що 2023 рік може стати переломним в економічному впливі на країну-агресора», — повідомив Єрмак.

Він додав, що санкційний тиск на РФ неодмінно впливає на її подальші можливості ведення війни. Керівник ОП зауважує, що навіть в офіційних джерелах рф визнають погіршення ключових макроекономічних показників у 2022 році: падіння ВВП, зростання рівня інфляції та безробіття, скорочення обсягів інвестицій тощо.

«Це доводить правильність обраної Україною та її союзниками стратегії впливу на агресора. Водночас зберігаються й можливості для подальшого посилення тиску», — зазначає Єрмак.

Згідно з дослідженням, ефект від санкцій мав значну інерцію, та нині відчутно впливає на російську економіку.

В повідомленні сказано, що профіцит поточного платіжного балансу суттєво скорочується (60% за період з ІІ до ІV кварталу, і дані за грудень — січень свідчать про посилення цієї динаміки), а у 2023 році він становитиме $63 млрд (порівняно з $227 млрд у 2022 році) із перспективою подальшого падіння.

Спостерігається також падіння курсу рубля та зростання інфляції: починаючи з листопада 2022 року рубль втратив 20% вартості, що створює передумови для зростання споживчих цін. Через війну росіяни біднішають та втрачають доступ до якісних товарів і послуг.

Посилаючись на дані дослідження, Єрмак зазначає, що дається взнаки й дефіцит ліквідних ресурсів: щомісяця війна забирає з російського бюджету $8-$9 млрд, що покривалися Фондом національного добробуту. «За таких темпів використання коштів Кремль втратить усю ліквідну частину ФНД до кінця 2023 року», — зазначив він.

В повідомленні сказано, що доходи від торгівлі нафтою та газом цього року впадуть приблизно на 50%, а в довгостроковій перспективі ситуація для нафтогазової галузі РФ виглядатиме ще більш гнітючою.

«Здійснюючи тиск на нафтогазовий сектор, ми б’ємо агресора в саме серце, знекровлюємо його потенціал. Статистичні дані доволі яскраво відображають цей вплив. Якщо 2022 року ключовим складником експортних надходжень став продаж нафти та газу ( $350 млрд від загальних $540 млрд сальдо торгового балансу), то вже зараз спостерігаємо падіння доходів від продажу нафти й газу на 46%», — повідомив Єрмак.

За його словами, санкційний режим ще далекий від вичерпання потенціалу й потребує постійного оновлення та вдосконалення.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

УНІАН За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.