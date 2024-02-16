День фінансів: план дій уряду на 2024 рік, €1,1 млрд від Німеччини, тестування е-гривні — Finance.ua

День фінансів: план дій уряду на 2024 рік, €1,1 млрд від Німеччини, тестування е-гривні Сьогодні 17:50

У п’ятницю, 16 лютого, про «історичний крок» у взаємовідносинах України та Німеччини та про вплив подій на фронті на курс валют.

План дій уряду на 2024 рік. Кабінет Міністрів під час засідання 16 лютого Кабінет Міністрів під час засідання 16 лютого затвердив План дій Уряду на 2024 рік. Він містить майже 450 завдань. Це законопроекти, програми, постанови. Перший пріоритет плану уряду на 2024 рік — обороноздатність. Другий пріоритет — це європейська інтеграція України.

€1,1 млрд від Німеччини та підписання угоди сфері безпеки. Канцлер Німеччини Олаф Шольц Канцлер Німеччини Олаф Шольц оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 1,1 мільярда євро. Також президент України та канцлер Німеччини підписали угоду про співробітництво між країнами у сфері безпеки. «Це історичний крок», — зазначив Шольц.

Тестування е-гривні. Національний банк України Національний банк України готується до другого експерименту із використання цифрової гривні (е-гривні) до кінця 2024 року. Участь у ньому зможуть взяти всі охочі. НБУ вже розіслав банкам запрошення для участі у пілотному проєкті.

Бізнес виходить із тіні. Народний депутат Данило Гетманцев Народний депутат Данило Гетманцев відмітив , що за підсумками 2023 року одним з помітних трендів стало відбілювання заробітних плат в Україні. Це принесло бюджету додаткові 2,3 млрд грн.

Прибутки банків. За За даними Опендатабот, у 2023 році 63 українські банки заробили 159,99 млрд грн прибутку до оподаткування. Це у 1,9 разів більше, ніж у 2021. Проте чистого прибутку торік банки отримали набагато менше — 86,54 млрд грн. Лише 7 банків з 63 закінчили 2023 рік зі збитками у розмірі 245 млн грн.

Зі свого боку в ПриватБанку повідомили, що банк спрямує на виплату дивідендів 80% чистого прибутку за 2023 рік. За підсумками роботи банку в 2023 році його чистий прибуток становить 37,8 млрд грн.

Закон про легалізацію медичного канабісу. Президент України Володимир Зеленський Президент України Володимир Зеленський підписав закон про легалізацію медичного каннабісу. Одна з причин, через яку депутати погодилися легалізувати ліки на основі канабісу, — війна. Зеленський зазначав, що Україна має намір створити найсильнішу в Європі галузь ментальної та фізичної реабілітації.

Тривалість відпустки в Україні. Українська влада Українська влада розробила новий Кодекс законів про працю. У новому законопроєкті збільшується тривалість відпусток і змінюється ціла низка основних положень. Згідно з документом, відпустка збільшиться з 24 до 28 днів. Також вводиться поняття домашньої роботи.

Бронювання працівників. Голова економічного комітету ВР Дмитро Наталуха Голова економічного комітету ВР Дмитро Наталуха вважає , що підприємства повинні мати змогу бронювати працівників для того, аби бізнес працював і платив податки. За його словами, це важливо для того, аби підприємства не зупинялися через нестачу працівників.

До речі, в Україні буде створено платформу для збору зворотного зв’язку від бізнесу та аналітичного модуля до Єдиного реєстру досудових розслідувань, який дозволить бачити повну картину щодо кримінальних проваджень в країні.

Оренда vs. купівля. Як Як свідчать результати дослідження Bird, вартість однокімнатної квартири на вторинці в столиці дорівнює 15 рокам оренди. Тобто, якщо розглядати це під інвестицію, вона почне приносити чистий прибуток через 15 років. У Харкові через 20 років. В Одесі вартість однокімнатної квартири дорівнює 17 рокам оренди. Найменше в роках оренди обійдеться квартира в Івано-Франківську.

Додамо, що українці, які отримали виплати для відбудови пошкоджених домівок за програмою єВідновлення, зможуть подати звіт про виконаний ремонт на порталі Дія, а також через ЦНАП або нотаріуса. Раніше зробити це можна було лише через застосунок Дія.

Вплив подій на фронті на курс валют. Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий заявив , що «воєнний» та «внутрішньополітичний» є непрямими та почасти «емоційними» чинниками, що з певною періодичністю можуть актуалізуватися і «тиснути» на настрої громадян. Це проявляється головним чином у зростанні попиту на валюту на готівковому ринку. Разом з тим, потрібно розуміти, що у регулятора достатньо важелів, щоб збалансувати попит і пропозицію.

В часи загострення кризових ситуацій у суспільстві значного розвитку набуває волонтерський рух. Так на волонтерах вистояла Революція Гідності, і так стоїмо проти росії сьогодні. Небайдужі об'єднуються і допомагають тим, хто цього потребує. Отже, які є волонтерські організації в Україні та як їм допомогти? Про це розповідаємо в новій статті:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.