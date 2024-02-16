Не 24 дні: тривалість відпустки в Україні пропонують змінити — Finance.ua

Не 24 дні: тривалість відпустки в Україні пропонують змінити
Українська влада розробила новий Кодекс законів про працю. У новому законопроєкті збільшується тривалість відпусток і змінюється ціла низка основних положень.
Про це пише портал «На пенсії».
Згідно з документом, відпустка збільшиться з 24 до 28 днів. Також вводиться поняття домашньої роботи. Працівники, які ведуть свою діяльність вдома, отримають такі ж гарантії. Крім того закон у разі його ухвалення, визначить і тривалість робочого дня.
Трудова книга перестане бути необхідною, а роботодавців позбавлять обов’язку її заповнювати.
Також у законі фіксуються ознаки трудових відносин, і якщо у відносинах між наймачем і працівником буде виявлено хоча б три з них, такі відносини визнають трудовими.
Йдеться про такі фактори:
- співробітник особисто виконує роботу;
- виконання роботи контролюється роботодавцем;
- обсяг роботи не встановлено конкретно, а робота є постійною;
- працівник підпорядковується правилам внутрішнього трудового порядку;
- співробітнику надають засоби виробництва;
- виплата винагороди за роботу відбувається систематично;
- графік роботи зафіксований і дотримується співробітниками;
- витрати, пов’язані з виконанням роботи, відшкодовуються наймачем.
Федерація профспілок України виступила проти проєкту нового кодексу, на їхню думку, необхідно доробити документ.
«Відбувається скорочення рівня гарантій прав працівників, що не може бути підтримано, а також необґрунтовано скасовується державне правове регулювання цілих блоків правовідносин між роботодавцями та працівниками», — пояснив свою позицію заступник голови ФПУ Олександр Шубін.
При цьому, з такою думкою згодні і роботодавці. Федерація роботодавців приєдналася до профспілок і закликала владу доопрацювати разом Кодекс законів про працю.
Довідка Finance.ua:
- 24 грудня 2023 року набув чинності Закон України від 22 листопада 2023 року № 3494-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань»;
- Верховна Рада запровадила три нових види відпусток;
- окрім оплачуваних відпусток, які є гарантією права на відпочинок, трудовим законодавством передбачені також відпустки без збереження заробітної плати, або як в народі кажуть — за свій рахунок.
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