Не 24 дні: тривалість відпустки в Україні пропонують змінити — Finance.ua
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Не 24 дні: тривалість відпустки в Україні пропонують змінити

Особисті фінанси
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Не 24 дні: тривалість відпустки в Україні пропонують змінити
Не 24 дні: тривалість відпустки в Україні пропонують змінити
Українська влада розробила новий Кодекс законів про працю. У новому законопроєкті збільшується тривалість відпусток і змінюється ціла низка основних положень.
Про це пише портал «На пенсії».
Згідно з документом, відпустка збільшиться з 24 до 28 днів. Також вводиться поняття домашньої роботи. Працівники, які ведуть свою діяльність вдома, отримають такі ж гарантії. Крім того закон у разі його ухвалення, визначить і тривалість робочого дня.
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Також у законі фіксуються ознаки трудових відносин, і якщо у відносинах між наймачем і працівником буде виявлено хоча б три з них, такі відносини визнають трудовими.
Йдеться про такі фактори:
  • співробітник особисто виконує роботу;
  • виконання роботи контролюється роботодавцем;
  • обсяг роботи не встановлено конкретно, а робота є постійною;
  • працівник підпорядковується правилам внутрішнього трудового порядку;
  • співробітнику надають засоби виробництва;
  • виплата винагороди за роботу відбувається систематично;
  • графік роботи зафіксований і дотримується співробітниками;
  • витрати, пов’язані з виконанням роботи, відшкодовуються наймачем.
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«Відбувається скорочення рівня гарантій прав працівників, що не може бути підтримано, а також необґрунтовано скасовується державне правове регулювання цілих блоків правовідносин між роботодавцями та працівниками», — пояснив свою позицію заступник голови ФПУ Олександр Шубін.
При цьому, з такою думкою згодні і роботодавці. Федерація роботодавців приєдналася до профспілок і закликала владу доопрацювати разом Кодекс законів про працю.

Довідка Finance.ua:

  • 24 грудня 2023 року набув чинності Закон України від 22 листопада 2023 року № 3494-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань»;
  • Верховна Рада запровадила три нових види відпусток;
  • окрім оплачуваних відпусток, які є гарантією права на відпочинок, трудовим законодавством передбачені також відпустки без збереження заробітної плати, або як в народі кажуть — за свій рахунок.
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За матеріалами:
На пенсии
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