Не 24 дні: тривалість відпустки в Україні пропонують змінити — Finance.ua

Не 24 дні: тривалість відпустки в Україні пропонують змінити Сьогодні 17:01 — Особисті фінанси

Не 24 дні: тривалість відпустки в Україні пропонують змінити

Українська влада розробила новий Кодекс законів про працю. У новому законопроєкті збільшується тривалість відпусток і змінюється ціла низка основних положень.

Про це пише портал «На пенсії».

Згідно з документом, відпустка збільшиться з 24 до 28 днів. Також вводиться поняття домашньої роботи. Працівники, які ведуть свою діяльність вдома, отримають такі ж гарантії. Крім того закон у разі його ухвалення, визначить і тривалість робочого дня.

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Трудова книга перестане бути необхідною, а роботодавців позбавлять обов’язку її заповнювати.

Також у законі фіксуються ознаки трудових відносин, і якщо у відносинах між наймачем і працівником буде виявлено хоча б три з них, такі відносини визнають трудовими.

Йдеться про такі фактори:

співробітник особисто виконує роботу;

виконання роботи контролюється роботодавцем;

обсяг роботи не встановлено конкретно, а робота є постійною;

працівник підпорядковується правилам внутрішнього трудового порядку;

співробітнику надають засоби виробництва;

виплата винагороди за роботу відбувається систематично;

графік роботи зафіксований і дотримується співробітниками;

витрати, пов’язані з виконанням роботи, відшкодовуються наймачем.

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Федерація профспілок України виступила проти проєкту нового кодексу, на їхню думку, необхідно доробити документ.

«Відбувається скорочення рівня гарантій прав працівників, що не може бути підтримано, а також необґрунтовано скасовується державне правове регулювання цілих блоків правовідносин між роботодавцями та працівниками», — пояснив свою позицію заступник голови ФПУ Олександр Шубін.

При цьому, з такою думкою згодні і роботодавці. Федерація роботодавців приєдналася до профспілок і закликала владу доопрацювати разом Кодекс законів про працю.

Довідка Finance.ua:

24 грудня 2023 року набув чинності Закон України від 22 листопада 2023 року № 3494-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань»;

Верховна Рада запровадила три нових види відпусток;



окрім оплачуваних відпусток, які є гарантією права на відпочинок, трудовим законодавством передбачені також відпустки без збереження заробітної плати, або як в народі кажуть — за свій рахунок.

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