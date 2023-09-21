Право на відпустку: Раді рекомендують ухвалити новий закон у соцсфері — Finance.ua
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Право на відпустку: Раді рекомендують ухвалити новий закон у соцсфері

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В Україні народні депутати планують оновити правила надання та використання відпусток. Це прописано у новому законопроєкті, який невдовзі розгляне Верховна Рада.
Про це свідчить інформація на парламентському сайті.
Йдеться про проєкт закону № 8313 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування надання та використання відпусток, а також інших питань». Документ розглянув Комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів та рекомендував ухвалити новий закон у соціальній сфері за основу та в цілому.
Так, за інформацією пресслужба профільного Комітету у Facebook, народні депутати розглянули текст порівняльної таблиці до проєкту закону з пропозиціями голови цього Комітету Галини Третьякової стосовно творчих відпусток.
Автор документа пропонує надати працівникам можливість брати творчу відпустку без збереження заробітної платні для:
  • закінчення дисертаційних робіт;
  • написання монографії.
Для професійних творчих працівників закладів культури право брати відпустку:
  • для підготовки та участі в мистецьких конкурсах;
  • участі в гастрольних заходах;
  • реалізації різних культурно-мистецьких проєктів.
При цьому визначено, що тривалість, порядок та умови надання творчої відпустки буде визначатися трудовим чи колективним договором.
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За матеріалами:
Novyny.live
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