В Україні з’явились нові види відпусток — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні з’явились нові види відпусток

Казна та Політика
239
В Україні з’явились нові види відпусток
В Україні з’явились нові види відпусток
Верховна Рада запровадила три нових види відпусток.
За законопроєкт №8313 в цілому проголосували 264 депутата за мінімально необхідних 226.
Зокрема, запроваджується творча відпустка, яка надається:
  • працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання монографій;
  • професійним творчим працівникам закладів культури для підготовки та участі в мистецьких конкурсах, гастрольних заходах та інших культурно-мистецьких проектах.
Також може надаватися відпустка для підготовки та участі у змаганнях.
Читайте також
Вона надається працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.
На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів з компенсацією середньої заробітної плати за рахунок профспілкової організації, за рішенням якої працівник направлений на профспілкове навчання.
Читайте також
Тривалість, порядок та умови надання творчої відпустки і відпустки для участі у змаганнях визначаються трудовим або колективним договором.
До речі, якщо вас цікавить швидка позика до зарплати, за допомогою порталу Finance.ua можна підібрати для себе оптимальні умови.

Хочу отримати гроші до зарплати 👛

За матеріалами:
Українські Новини
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.