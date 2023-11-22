В Україні з’явились нові види відпусток — Finance.ua

В Україні з’явились нові види відпусток Вчора 20:01 — Казна та Політика

В Україні з’явились нові види відпусток

Верховна Рада запровадила три нових види відпусток.

За законопроєкт № 8313 в цілому проголосували 264 депутата за мінімально необхідних 226.

Зокрема, запроваджується творча відпустка, яка надається:

працівникам для закінчення дисертаційних робіт, написання монографій;

професійним творчим працівникам закладів культури для підготовки та участі в мистецьких конкурсах, гастрольних заходах та інших культурно-мистецьких проектах.

Також може надаватися відпустка для підготовки та участі у змаганнях.

Вона надається працівникам, які беруть участь у всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях.

На час профспілкового навчання працівникам, обраним до складу виборних профспілкових органів підприємства, установи, організації, надається додаткова відпустка тривалістю до 6 календарних днів з компенсацією середньої заробітної плати за рахунок профспілкової організації, за рішенням якої працівник направлений на профспілкове навчання.

Тривалість, порядок та умови надання творчої відпустки і відпустки для участі у змаганнях визначаються трудовим або колективним договором.

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