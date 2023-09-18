Відпустки в Україні: ТОП-5 напрямків та середні ціни (інфографіка) — Finance.ua
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Відпустки в Україні: ТОП-5 напрямків та середні ціни (інфографіка)

Особисті фінанси
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Відпустки в Україні: ТОП-5 напрямків та середні ціни (інфографіка)
Відпустки в Україні: ТОП-5 напрямків та середні ціни (інфографіка)
Другий рік поспіль літній відпочинок в Україні потрапляє в ТОП-10 напрямків у структурі продажів туроператора Join UP! та посідає там 8 сходинку. Це вкотре підтверджує, що збільшення попиту на подорожі країною — довгострокова тенденція.

П’ятірка найпопулярніших напрямків:

  • Серед найбільш популярних напрямків усередині країни беззаперечним лідером є Буковель.
  • Далі йдуть Трускавець, курорти Закарпаття, Львів та навколишні місця відпочинку, Яремче.
  • Як видно, у п’ятірці виключно локації в західних областях країни. Утім, на 7 сходинці залишається міський туризм в Одесу.
Відпустки в Україні: ТОП-5 напрямків та середні ціни (інфографіка)
«Відпочинок в Україні частіше вибирають сім'ї з дітьми. Люди їдуть переважно на 5−7 днів у західні області України. Серед популярних запитів: наявність басейну та можливість взяти з собою домашніх улюбленців. Особливою категорію залишається санаторний туризм, що включає лікувальні процедури. Альтернатива такому відпочинку за кордоном коштуватиме значно дорожче ніж в Україні, навіть з урахуванням регулярного зростання цін на вітчизняних лікувальних курортах», — коментує регіональний директор Join UP! Антон Савченко.

Скільки коштує відпочинок в Україні

Середній чек на подорожі в Україні щороку збільшується. На це впливає не лише збільшення попиту, але й інші чинники: підвищення вартості комунального обслуговування, харчових продуктів тощо.
Відпустки в Україні: ТОП-5 напрямків та середні ціни (інфографіка)
  • Наприклад, готель 4* в Карпатах для двох (номер Напівлюкс зі сніданками) в 2023 році коштував від 4500 грн/доба, а роком раніше — 3200 грн/доба.
  • Номер Стандарт у готелі 4* в Трускавці з трьохразовим харчуванням для двох у 2023 р. можна було зняти за 2910 грн/доба, тоді як у 2022 р. — за 2420 грн/доба.
  • Ціна номеру Стандарт у санаторії 3* на Закарпатті з трьохразовим харчуванням і базовим лікуванням для двох в 2023 р. в середньому становила 1660 грн/доба, а влітку 2022 року — 1380 грн/доба.
  • Щодо відпочинку для дитини, то 13 діб у літньому таборі з п’ятиразовим харчуванням рівня 4* в Карпатах у 2023 році коштували в середньому 24 700 грн. Влітку минулого року аналогічний відпочинок обходився в 21 164 грн.
Середній чек за семиденний автобусний тур в Карпати для двох зі сніданками в готелі в 2023 р. становив 21 742 грн, тоді як у 2022 р. — 14 056 грн.
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За матеріалами:
Finance.ua
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