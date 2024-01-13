Відпустка «за свій рахунок»: що потрібно знати — Finance.ua

Відпустка «за свій рахунок»: що потрібно знати Сьогодні 09:12 — Особисті фінанси

Відпустка «за свій рахунок»: що потрібно знати

Окрім оплачуваних відпусток, які є гарантією права на відпочинок, трудовим законодавством передбачені також відпустки без збереження заробітної плати, або як в народі кажуть — за свій рахунок.

Експерти Юридичного порадника ВПО відповіли на найпоширеніші питання про відпустки «за свій рахунок».

Чи в обов’язковому порядку надається відпустка без збереження заробітної плати?

Ні. За загальним правилом все залежить від категорії, до якої відноситься працівник. Відповідно до ст. 25 Закону «Про відпустки» так відпустка в обов’язковому порядку надається, зокрема:

одинокій матері/батькові;

чоловікові, дружина якого перебуває у післяпологовій відпустці;



матері/батькові (в т.ч. прийомним)/опікуну/дідові/бабі - якщо дитина відповідно до медичного висновку потребує домашнього догляду;



працівникам з інвалідністю;



працівникам, які одружуються;



працюючим пенсіонерам;



працівникам, які вступають або навчаються;



сумісникам на час їх перебування у відпустці за основним місцем праці тощо.



Всім іншим працівникам відпустка «за свій рахунок» може надаватися за згодою роботодавця, проте під час воєнного стану діють окремі особливості, про які розкажемо у п. 3

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Чи сплачується ЄСВ за працівника, який перебуває у відпустці без збереження заробітної плати?

Залежно від часу перебування в такій відпустці.

Якщо працівник знаходиться частину календарного місяця у відпустці без збереження зарплати і його дохід у вигляді заробітної плати за відпрацьований час НЕ перевищує розміру мінімальної заробітної плати (з 1 січня — 7 100 грн, з 1 квітня — 8 000 грн), то сума ЄСВ розраховується як добуток розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на місяць, за який нараховується заробітна плата, та ставки єдиного внеску.

Якщо ж працівник знаходиться у відпустці без збереження заробітної плати повний календарний місяць, ЄСВ НЕ нараховується, оскільки відсутня база нарахування єдиного внеску.

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Особливості надання відпусток «за свій рахунок» на час воєнного стану

Відповідно до ч. 3 ст. 12 ЗУ «Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану» роботодавець на прохання працівника може надавати йому відпустку без збереження заробітної плати без обмеження строку, тоді як в мирний час така відпустка НЕ може перевищувати 30 календарних днів на рік.

Відповідно до ч. 4 ст. 12 цього ж Закону за заявою працівника, який виїхав за межі території України або набув статусу ВПО, роботодавець в обов’язковому порядку надає йому відпустку без збереження заробітної плати тривалістю, визначеною у заяві, але НЕ більше 90 календарних днів.

Водночас нагадуємо, що у період дії воєнного стану роботодавець може відмовити працівнику у наданні будь-якого виду відпусток, крім відпустки у зв’язку вагітністю та пологами та відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, якщо такий працівник залучений до виконання робіт на об'єктах критичної інфраструктури.

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