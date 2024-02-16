Державні, іноземні, приватні: які банки показали найкращі та найгірші фінансові показники за рік — аналітика Опендатабот Сьогодні 12:03 — Фондовий ринок

Державні, іноземні, приватні: які банки показали найкращі та найгірші фінансові показники за рік — аналітика Опендатабот

Українські банки отримали майже 160 млрд грн прибутку до оподаткування за 2023 рік. Це майже вдвічі більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Проте банкам доведеться сплатити податок, який складає майже половину від загального прибутку — понад 73 млрд грн.

Про це повідомляє Опендатабот.

Прибутки банків

У 2023 році 63 українські банки заробили 159,99 млрд грн прибутку до оподаткування. Це у 1,9 разів більше, ніж у 2021. Проте чистого прибутку торік банки отримали набагато менше — лише 86,54 млрд грн. Водночас це все одно на 12% більше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. Тоді 71 банк отримав прибуток 77,53 млрд грн.

Лише 7 банків з 63 закінчили 2023 рік зі збитками у розмірі 245 млн грн.

Скільки податків повинні сплатити фінустанови

Майже половина прибутку банків мають сплатити як податок на прибуток згідно з новим законом — 46% або 73,45 млрд грн. Для порівняння, у 2021 році податок був майже у 12 разів менший: 6,37 млрд грн або 7,6% від прибутку.

Топ-10 банків за прибутком

Наразі топ-10 банків зазнав незначних змін: до рейтингу входять 5 банків з іноземним капіталом, 4 державних та 1 з приватним капіталом.

Разом ці 10 банків отримали 88% від загального прибутку — 75,94 млрд грн. А їх податок на прибуток склав 63,18 млрд грн.

Інфографіка: Опендатабот

Державні банки

На 5 державних банків припадає 63% від загального прибутку усіх банків — 54,71 млрд грн. Державний ПриватБанк стабільно лідирує за прибутком серед усіх українських банків: 37,76 млрд грн за 2023 рік. Це на 8% більше, ніж у 2021.

Тим часом Ощадбанк торік зміг збільшити свій прибуток у 4 рази та отримав 4,75 млрд грн чистого прибутку.

Також до державних банків додався Сенс банк, націоналізований у 2023 році.

Інфографіка: Опендатабот

Іноземні банки

14 банків з іноземним капіталом заробили 22,43 млрд грн. До порівняння, напередодні повномасштабного вторгнення майже стільки ж заробили 20 банків цієї групи.

Лідером за прибутком торік став Райффайзен: 4,78 млрд грн. Разом з Укрсиббанком , який майже утричі збільшив свій заробіток порівняно з 2021 роком, вони отримали 40% прибутку усієї групи.

Більшість іноземних банків змогли збільшити свої прибутки торік у порівнянні до 2021 року. Найбільший приріст показав Дойче банк: аж у 18 разів.

Інфографіка: Опендатабот

Приватний капітал

За результатами року найгірше йдуть справи у приватних банків. Торік 44 банки з приватним капіталом отримали 9,4 млрд грн прибутку. Це на 25% менше, ніж до початку повномасштабної війни.

Майже 2/3 від сукупного прибутку цієї групи припадає на 2 банки: ПУМБ, який є лідером групи — 3,95 млрд грн, що на 5% менше, ніж у 2021 році, та Універсал банк ( monobank ) — прибуток якого зменшився в 1,6 разів до того ж 2021.

Інфографіка: Опендатабот

Довідка Finance.ua:

за фінансовими показниками банківська система у 2023 році встановила два історичних рекорди;

за даними НБУ, найбільше вкладів у ПриватБанку — 391,5 млрд гривень. На другому місці державний Ощадбанк, в ньому українці зберігають 188,3 млрд гривень. На 3-му місці приватний Універсал Банк — 65,0 млрд гривень.



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