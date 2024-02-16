Курс долара: чи впливають події на фронті на ціну валюти — Finance.ua

Курс долара: чи впливають події на фронті на ціну валюти Сьогодні 15:00 — Валюта

Курс долара: чи впливають події на фронті на ціну валюти

«Воєнний» та «внутрішньополітичний» є непрямими та почасти «емоційними» чинниками, що з певною періодичністю можуть актуалізуватися і «тиснути» на настрої громадян. Це проявляється головним чином у зростанні попиту на валюту на готівковому ринку. Разом з тим, потрібно розуміти, що у регулятора достатньо важелів, щоб збалансувати попит і пропозицію.

Про це заявив начальник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий у коментарі 24 Каналу.

«Базові фактори, що впливають на валютний ринок, суто економічні: обсяг макрофіну, розвиток економіки, розвиток експорту та інші. Крім того, не забуваймо про найголовніше — це співвідношення попиту та пропозиції», — заявив Лєсовий.

Банкір пояснює, що з моменту дії режиму «керованої гнучкості» на міжбанку та скасування більшості валютних обмежень на готівковому ринку саме співвідношення попиту та пропозиції є головним курсотворчим фактором.

До того ж, і це вкрай важливо, щоб трохи «збити» немотивований ажіотаж: формування курсів на готівковому ринку базується на курсі міжбанку з додаванням комісії фінустанов.

«Тобто, якщо буде досягнуто баланс на міжбанку (а саме це ми спостерігаємо від початку дії режиму „керованої гнучкості“ завдяки валютним інтервенціям), готівковий ринок відреагує на це миттєво, адже різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку в середньому не перевищує 60 копійок», — додає він.

На думку банкіра, наступного тижня суттєвих змін на ринку очікувати не варто. Курсові позначки то зростатимуть, то знижуватимуться в межах 30 — 50 копійок.

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