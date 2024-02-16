Зустріч Зеленського з представниками бізнесу: які теми обговорили — Finance.ua
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Зустріч Зеленського з представниками бізнесу: які теми обговорили

Казна та Політика
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Зустріч Зеленського з представниками бізнесу: які теми обговорили
Зустріч Зеленського з представниками бізнесу: які теми обговорили, Фото: president.gov.ua
В Україні буде створено платформу для збору зворотного зв’язку від бізнесу та аналітичного модуля до Єдиного реєстру досудових розслідувань, який дозволить бачити повну картину щодо кримінальних проваджень в країні.
Про це у Facebook написав співзасновник monobank Олег Гороховський за результатами зустрічі президента України Володимира Зеленського з представниками бізнесу.
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«З урахуванням того, що власне сама рада вже багато раз зустрічалася та опрацьовувала низку питань, які потрібно вирішити для підприємців в першу чергу, а до зустрічі з Президентом ми зустрічалися із низкою стейкхолдерів для напрацювання рішень, то вчора ми вийшли на конкретний план роботи по кожному із запропонованих пунктів», — зазначив Гороховський.

Питання, які опрацювали:

  • зменшення тиску правоохоронців на легальний бізнес;
  • оновлення принципів роботи Бюро економічної безпеки;
  • необхідність підтримки підприємств ВПК;
  • зміни щодо земельного законодавства;
  • удосконалення Кримінально-процесуального кодексу;
  • введення обовʼязкових стандартів роботи прокурорів.
«Ми вийшли на конкретний план роботи по кожному із запропонованих пунктів», — зазначив Гороховський.
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Як додали в Офісі Президента, для поліпшення бізнес-клімату в Україні було визначено дев’ять основних напрямів.
Очікується, що впровадження всіх запланованих заходів сприятиме економічному зростанню України та збільшенню кількості робочих місць, що є пріоритетом для держави та бізнесу.
Окрему увагу приділили запровадженню цифрових рішень для осучаснення взаємодії держави та бізнесу, а саме — створення платформи для отримання зворотного зв’язку від бізнесу та аналітичного модуля до Єдиного реєстру досудових розслідувань, який дасть змогу в режимі реального часу бачити повну картину щодо кримінальних проваджень у країні.
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Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський підписав указ про створення Всеукраїнської економічної платформи «Зроблено в Україні». Мета такого кроку — забезпечення ефективного діалогу та об'єднання зусиль влади й бізнесу.
23 січня на засіданні Ради національної безпеки і оборони (РНБО) було ухвалено рішення, що в Україні з’явиться Рада з підтримки підприємництва, до складу якої увійдуть представники відомого українського бізнесу.
За матеріалами:
Finance.ua
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