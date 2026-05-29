День фінансів: підтвердження критичності підприємств, помилкові виплати по 1500 грн, мігранти на ринку праці в Україні Сьогодні 17:45

П’ятниця, 29 травня. Бізнесу дали дедлайн на підтвердження статусу критичності, а поляки хочуть купити частину найбільшої мережі АЗС України.

👀 Перш ніж перейти до новин, хвилинку вашої уваги.

Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться Редакція Finance.ua дуже цінує своїх читачів. Разом з тим вважаємо, що важливо отримувати від вас зворотний зв’язок. Саме тому просимо пройти невеличке опитування. Воно знаходиться за цим посиланням. Це займе лише кілька хвилин, однак дуже нам допоможе. Дякуємо за довіру! Попереду багато цікавого🔥.

Дедлайн на підтвердження статусу критичності

Підприємства отримають три місяці, до 1 вересня, для підтвердження статусу критично важливих за оновленими правилами бронювання працівників. Востаннє перепідтвердження проводилося у грудні 2024 року, коли уряд одночасно переглянув критерії, зокрема щодо рівня заробітної плати.

Новий електронний сервіс для бізнесу

Державна податкова служба запускає новий електронний сервіс для бізнесу, який працює у сфері продажу пального, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин для електронних сигарет. Сервіс автоматично надсилатиме платникам повідомлення про необхідність оновлення даних у реєстрах ліцензіатів.

Водночас податкові перевірки залишаються одним із головних страхів для бізнесу. Система відбору працює за чіткими критеріями, які прописані у нормативних документах. Якщо знати ці правила, можна краще контролювати ризики та уникати ситуацій, які привертають увагу податкової.

Реформа ТЦК

Міністерство оборони найближчим часом представить оновлену реформу територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Там заявили , що будь-які зміни у системі мобілізації мають бути виваженими та не створювати загроз для обороноздатності держави в умовах повномасштабної війни.

Помилкові виплати по 1500 грн

В Україні виникла ситуація з помилковими нарахуваннями соціальної допомоги у розмірі 1500 грн. Пенсійний фонд запевняє , що це не вплине на решту соціальних виплат — усі вони збережені. Громадян закликали утриматись від самостійного повернення грошей. Повернення помилково нарахованих коштів здійснюватиметься виключно у законний спосіб.

Тарифи на газ у червні

Постачальники газу для побутових споживачів оприлюднили цінники на червень. Річні пропозиції традиційно не змінилися. Вони коливаються від 7,96 до 9,99 грн за куб. А от місячні пропозиції у порівнянні із травнем знизилися. Місячні цінники коливаються від 8,46 до 28,49 грн за кубічний метр.

Зарплати держслужбовців

Міністерство фінансів оприлюднило дані з «дашборду» щодо оплати праці у державних органах за квітень 2026 року. За рік середній рівень грошового забезпечення держслужбовців зріс на 3,5 тис. грн:

в апаратах центральних держорганів показник досяг 60,7 тис. грн (зростання на 3,5 тис. грн проти минулого року);

на регіональному рівні працівники територіальних органів в середньому отримують 36 тис. грн (+2,6 тис. грн);

працівники обласних державних (військових) адміністрацій — 45,1 тис. грн. Зарплати у цій категорії зросли на 10,3 тис. грн відносно показників квітня минулого року.

Як зазначають експерти порталу robota.ua, глобальний найм поступово стає новою реальністю для бізнесу. Більшість роботодавців (57%) розглядає можливість міжнародного найму, але ще не почала шукати фахівців за межами України. А ось 23% компаній уже активно наймають таланти з різних країн світу та задоволені цим досвідом.

🛠️ Останнім часом у соцмережах та ЗМІ почала поширюватися інформація, що Україну масово заселяють мігрантами. Редакція Finance.ua вирішила з’ясувати, звідки взялася ця хвиля про навалу мігрантів і що за нею ховається. Ми також запитали у юриста, що насправді треба знати про трудову міграцію в Україні:

Orlen хоче інвестувати в «Укрнафту»

Польська група Orlen зацікавлена в розширенні своєї присутності в Україні та веде переговори щодо можливої участі в «Укрнафті», заявив президент компанії Іренеуш Фонфара. За словами очільника Orlen, український ринок має стратегічне значення для групи, зокрема для нафтопереробного заводу в Мажейкяї, який реалізує в Україні майже 18% своєї продукції.

NovaPay змінює тарифи на післяплату

NovaPay із 1 червня розширить дію зниженого тарифу на оплату посилок із післяплатою. Тариф у розмірі 1% + 10 грн діятиме не лише під час оплати в мобільних застосунках NovaPay та Нової пошти, а й у відділеннях, на касах самообслуговування та при оплаті через автосписання.

Зі свого боку Ощадбанк повідомив , що термін дії платіжних карток автоматично продовжено до 31 грудня 2026 року. Це стосується карток, термін дії яких завершився починаючи з лютого 2022 року.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.