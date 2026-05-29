Бізнесу дали дедлайн на підтвердження статусу критичності

Сьогодні 15:06

Підприємства отримають три місяці, до 1 вересня, для підтвердження статусу критично важливих за оновленими правилами бронювання працівників.

Про це заявив міністр економіки Олексій Соболєв під час години запитань до уряду у Верховній Раді.

За словами міністра, процедура підтвердження статусу не має бути складною, оскільки механізм для бізнесу вже зрозумілий, а необхідні пакети документів підготовлені.

Соболєв зазначив, що процес не повинен тривати довше, ніж під час попереднього перезатвердження у грудні 2024 року. Тоді підприємства також мали три місяці для переоформлення статусу критичності.

Статус критичності переглядатимуть раз на півтора року

Соболєв наголосив, що підприємства не повинні постійно перепідтверджувати цей статус, а перегляд раз на півтора року в умовах воєнного стану вважає справедливим, оскільки ситуація змінюється.

Він також заперечив твердження про падіння ВВП, зазначивши, що торік економіка зросла майже на 2%, а середня зарплата реально, понад інфляцію, підвищилася ще на 7%.

Зміни в правилах бронювання

Раніше Finance.ua розповідав , що Кабінет міністрів підготував зміни в правилах бронювання військовозобов’язаних працівників для критично важливих підприємств.

Одне з ключових рішень стосується підвищення вимог до рівня середньої заробітної плати. Для підтвердження статусу критично важливого підприємства та бронювання працівника рівень заробітної плати має становити не менше трьох мінімальних зарплат — 25 941 грн.

Крім того, працівники, у яких вже є відстрочка і які працюють за сумісництвом, зараховуватимуться до квоти тільки один раз лише за основним місцем роботи.

Міністр економіки Олексій Соболев пізніше заявив , що Міністерство економіки не очікує кардинальних змін критеріїв критичності підприємств. Востаннє перегляд параметрів критичності відбувався на початку 2025 року.

«Це будуть точкові зміни, галузеві критерії, які для невеликої частки компаній регіональні адміністрації і міністерства мають переглянути і подивитися, чи ці компанії і критерії дійсно відповідають критичній нагальності для того, щоб збалансувати це для потреб Сил оборони і для економіки. Але основний ефект на те, які компанії бронюються, він від двох критеріїв — зарплати і відстрочки за сумісництво», — заявив він.

