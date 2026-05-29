Зарплати держслужбовців продовжують зростати — скільки платять Сьогодні 14:05

Зарплати держслужбовців

Міністерство фінансів України оприлюднило дані з «дашборду» щодо оплати праці у державних органах за квітень 2026 року.

Свіжа аналітика демонструє, що за рік середній рівень грошового забезпечення держслужбовців зріс на 3,5 тис. грн.

Моніторинг охоплює державний сектор, за винятком сфери безпеки і оборони.

Скільки працівників у держорганах, і скільки їм платять

Загальна фактична чисельність працівників органів влади у квітні 2026 року становила 165,8 тис. осіб, що на 1,6 тис. осіб менше, ніж у квітні 2025 року. Із них:

108,6 тис. осіб — у державних органах центрального рівня (разом із територіальними органами),

23,1 тис. осіб — у місцевих державних (військових) адміністраціях,

34,1 тис. осіб — в органах судової влади.

Читайте також У Німеччині вимагають скасувати пенсії для держслужбовців

Що стосується фінансового забезпечення, то середній рівень нарахованої заробітної платибув таким:

в апаратах центральних держорганів показник досяг 60,7 тис. грн (зростання на 3,5 тис. грн проти минулого року);

(зростання на 3,5 тис. грн проти минулого року); на регіональному рівні працівники територіальних органів в середньому отримують 36 тис. грн (+2,6 тис. грн),

(+2,6 тис. грн), працівники обласних державних (військових) адміністрацій — 45,1 тис. грн. Зарплати у цій категорії зросли на 10,3 тис. грн відносно показників квітня минулого року.

У яких центральних держорганах найвищі середні з.п.

Згідно з даними «дашборду», рівень оплати праці суттєво різниться залежно від відомства. Показники середньої заробітної плати у квітні розподілилися таким чином:

102,1 тис. грн — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);

— Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП); 92,1 тис. грн — Антимонопольний комітет України;

— Антимонопольний комітет України; 90,3 тис. грн — Апарат Верховної Ради України;

— Апарат Верховної Ради України; 90,3 тис. грн — Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА);

— Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА); 84,4 тис. грн — Рахункова палата;

— Рахункова палата; 79,5 тис. грн — Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК);

— Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК); 77,1 тис. грн — Державна митна служба України;

77,0 тис. грн — Секретаріат Кабінету Міністрів України;

— Секретаріат Кабінету Міністрів України; 76,3 тис. грн — Державне управління справами;

— Державне управління справами; 75,2 тис. грн — Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР);

— Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР); 73 тис. грн — Міністерство цифрової трансформації України;

— Міністерство цифрової трансформації України; 69,3 тис. грн — Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради;

— Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради; 68,8 тис. грн — Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови;

— Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови; 68,1 тис. грн — Державна аудиторська служба України;

— Державна аудиторська служба України; 67,7 тис. грн — Державна служба експортного контролю України;

— Державна служба експортного контролю України; 66,9 тис. грн — Центральна виборча комісія;

— Центральна виборча комісія; 66,3 тис. грн — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК);

— Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК); 66,1 тис. грн — Міністерство юстиції України;

— Міністерство юстиції України; 65,7 тис. грн — Міністерство фінансів України.

У Міністерстві фінансів зазначають, що заробітна плата держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні, інші виплати, передбачені законодавством, тому місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.