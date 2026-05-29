Зарплати держслужбовців продовжують зростати — скільки платять
Скільки працівників у держорганах, і скільки їм платять
- 108,6 тис. осіб — у державних органах центрального рівня (разом із територіальними органами),
- 23,1 тис. осіб — у місцевих державних (військових) адміністраціях,
- 34,1 тис. осіб — в органах судової влади.
- в апаратах центральних держорганів показник досяг 60,7 тис. грн (зростання на 3,5 тис. грн проти минулого року);
- на регіональному рівні працівники територіальних органів в середньому отримують 36 тис. грн (+2,6 тис. грн),
- працівники обласних державних (військових) адміністрацій — 45,1 тис. грн. Зарплати у цій категорії зросли на 10,3 тис. грн відносно показників квітня минулого року.
У яких центральних держорганах найвищі середні з.п.
- 102,1 тис. грн — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);
- 92,1 тис. грн — Антимонопольний комітет України;
- 90,3 тис. грн — Апарат Верховної Ради України;
- 90,3 тис. грн — Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА);
- 84,4 тис. грн — Рахункова палата;
- 79,5 тис. грн — Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК);
- 77,1 тис. грн — Державна митна служба України;
- 77,0 тис. грн — Секретаріат Кабінету Міністрів України;
- 76,3 тис. грн — Державне управління справами;
- 75,2 тис. грн — Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР);
- 73 тис. грн — Міністерство цифрової трансформації України;
- 69,3 тис. грн — Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради;
- 68,8 тис. грн — Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови;
- 68,1 тис. грн — Державна аудиторська служба України;
- 67,7 тис. грн — Державна служба експортного контролю України;
- 66,9 тис. грн — Центральна виборча комісія;
- 66,3 тис. грн — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК);
- 66,1 тис. грн — Міністерство юстиції України;
- 65,7 тис. грн — Міністерство фінансів України.
