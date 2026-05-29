Зарплати держслужбовців продовжують зростати — скільки платять

Міністерство фінансів України оприлюднило дані з «дашборду» щодо оплати праці у державних органах за квітень 2026 року.
Свіжа аналітика демонструє, що за рік середній рівень грошового забезпечення держслужбовців зріс на 3,5 тис. грн.
Моніторинг охоплює державний сектор, за винятком сфери безпеки і оборони.

Скільки працівників у держорганах, і скільки їм платять

Загальна фактична чисельність працівників органів влади у квітні 2026 року становила 165,8 тис. осіб, що на 1,6 тис. осіб менше, ніж у квітні 2025 року. Із них:
  • 108,6 тис. осіб — у державних органах центрального рівня (разом із територіальними органами),
  • 23,1 тис. осіб — у місцевих державних (військових) адміністраціях,
  • 34,1 тис. осіб — в органах судової влади.
Що стосується фінансового забезпечення, то середній рівень нарахованої заробітної платибув таким:
  • в апаратах центральних держорганів показник досяг 60,7 тис. грн (зростання на 3,5 тис. грн проти минулого року);
  • на регіональному рівні працівники територіальних органів в середньому отримують 36 тис. грн (+2,6 тис. грн),
  • працівники обласних державних (військових) адміністрацій — 45,1 тис. грн. Зарплати у цій категорії зросли на 10,3 тис. грн відносно показників квітня минулого року.

У яких центральних держорганах найвищі середні з.п.

Згідно з даними «дашборду», рівень оплати праці суттєво різниться залежно від відомства. Показники середньої заробітної плати у квітні розподілилися таким чином:
  • 102,1 тис. грн — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП);
  • 92,1 тис. грн — Антимонопольний комітет України;
  • 90,3 тис. грн — Апарат Верховної Ради України;
  • 90,3 тис. грн — Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА);
  • 84,4 тис. грн — Рахункова палата;
  • 79,5 тис. грн — Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК);
  • 77,1 тис. грн — Державна митна служба України;
  • 77,0 тис. грн — Секретаріат Кабінету Міністрів України;
  • 76,3 тис. грн — Державне управління справами;
  • 75,2 тис. грн — Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР);
  • 73 тис. грн — Міністерство цифрової трансформації України;
  • 69,3 тис. грн — Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради;
  • 68,8 тис. грн — Секретаріат Уповноваженого із захисту державної мови;
  • 68,1 тис. грн — Державна аудиторська служба України;
  • 67,7 тис. грн — Державна служба експортного контролю України;
  • 66,9 тис. грн — Центральна виборча комісія;
  • 66,3 тис. грн — Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку (НКЕК);
  • 66,1 тис. грн — Міністерство юстиції України;
  • 65,7 тис. грн — Міністерство фінансів України.
У Міністерстві фінансів зазначають, що заробітна плата держслужбовців також включає одноразові виплати, зокрема, компенсації за невикористану відпустку, матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань, вихідну допомогу при звільненні, інші виплати, передбачені законодавством, тому місячні показники середньої заробітної плати можуть коливатися.
Світлана Вишковська
