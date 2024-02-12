День фінансів: переговори з МВФ, «сертифікат захисника», ставки на кредити та депозити — Finance.ua

День фінансів: переговори з МВФ, «сертифікат захисника», ставки на кредити та депозити Сьогодні 17:50

У понеділок, 12 лютого, розповімо, хто в українській політиці криптомільйонер та скільки заробляють айтівці.

Переговори з МВФ. Команда Міжнародного валютного фонду сьогодні Команда Міжнародного валютного фонду сьогодні розпочала зустрічі у Києві з представниками влади України та іншими партнерами. Дискусії фокусуватимуться на цілях економічної політики влади України та викликах, що стоять перед економікою України.

Економічний радник президента Олег Устенко обіцяє, що влада збереже всі соціальні виплати у разі, якщо ситуація з допомогою від Сполучених Штатів буде критичною. Планують скоротити фінансування за іншими напрямами.

Водночас Україна розраховує, що ритмічність зовнішнього фінансування буде відновлена найближчими місяцями, але опрацьовує різні сценарії, щоб зберегти макрофінансову стійкість за будь-яких умов.

«Сертифікат захисника». У Верховній Раді України У Верховній Раді України хочуть видавати військовозобов'язаним громадянам сертифікат захисника. Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія заявив, що українців не влаштовують співробітники військкомату на вулицях, які ловлять військовозобов'язаних. Тому у парламенті шукали альтернативний шлях, щоб здійснювати мобілізацію.

Обмеження карткових переказів. Раніше заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що НБУ напрацьовує рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування. Як Раніше заступниця голови Нацбанку Катерина Рожкова заявила, що НБУ напрацьовує рішення про обмеження карткових переказів і запровадження граничних лімітів переказу готівки через термінали самообслуговування. Як пояснив член Ради Нацбанку Василь Фурман, будь-які обмеження вплинуть на вузьке коло осіб і жодним чином не вплинуть на звичайні поточні операції українців з картками.

Ставки на кредити та депозити. За За даними НБУ, банки на початку 2024 року підвищили ставки за кредитами для населення. Ставки за депозитами трохи знизилися. Так, середні ставки депозитів для населення впали з 8,6% до 8,5%, а середні відсоткові ставки за новими кредитами становили 34,6% річних. Ставки зросли на 0,9 в.п.

РЕБ переведуть на ринкові рейки. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив , що Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки, за прикладом дронів. Міноборони вже почало активне контрактування РЕБу. Федоров також повідомив, що в Україні планують у 2024 році виготовити тисячі далекобійних безпілотників-камікадзе.

-400 бюрократичних процедур для бізнесу. Уряд України Уряд України працює над переглядом системи регулювання бізнесу зі скасуванням та оновленням сотень документів, щоб допомогти підприємництву та стимулювати економіку, на яку вплинула війна. Уже анульовано близько 100 документів. Ще 400 процедур буде скасовано цього року, а 500 процедур буде оновлено і оцифровано.

Зарплати українських ІТ-фахівців. Аналітики Dou Аналітики Dou провели дослідження зарплат РМ, DevOps/SRE, HR, дизайнерів, аналітиків та інших ІТ-спеціалістів. Виявилось, що медіанні зарплати в найбільших спеціалізаціях практично не змінилися. Data Science залишається єдиною спеціалізацією з чітким трендом зростання зарплати.

До речі, експерти robota.ua зібрали поради, які допоможуть збільшити свій дохід у короткостроковій та довгостроковій перспективі без сумнівних та недієвих способів.

Криптомільйонери в українській політиці. Українські чиновники Українські чиновники подали за 2022 рік 1428 декларацій з криптовалютними активами. Це майже удвічі більше, аніж у 2021 році: тоді крипта фігурувала у 788 деклараціях. У деклараціях за 2021 рік найпопулярнішими криптовалютами серед українських чиновників були Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Ripple (XRP) тощо. У 2022 році топ-позиції радикально не змінилися: попитом так само користувались Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), також до трійки лідерів додався Tether (USDT).

Невдовзі майже весь світ святкуватиме День святого Валентина. Україна — не виняток. У цей день закохані та близькі люди нагадують один одному про свої почуття. Проте нині не всі українці знайдуть у своїй кишені велику суму грошей, щоб виразити свої почуття. Тому Finance.ua вирішив зібрати ідеї недорогих, але симпатичних дарунків, які переконливо донесуть ваші флюїди до коханої людини:

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