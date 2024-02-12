РЕБ переведуть на ринкові рейки — Федоров Сьогодні 10:14 — Казна та Політика

РЕБ переведуть на ринкові рейки — Федоров

Україна має амбіції перевести виробництво РЕБ на ринкові рейки, за прикладом дронів.

Про це повідомляє віцепрем‘єр — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров на каналі «Дії» в YouTube.

Україна має амбіції відкрити ринок РЕБ для підприємців.

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«Працюємо над тим щоб повторити успіх, як по дронах. Максимально відкрити ринок, зробити конкуренцію», — зазначив Михайло Федоров.

За результатами компанії будуть конкурувати між собою за контракти з Міноборони.

«РЕБ доєднали до дронової нормативки, щоб у компаній була маржинальність, щоб було легше укладати договори», — додав міністр.

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Як зазначається, Міноборони вже почало активне контрактування РЕБу.

Федоров також зазначив про можливе створення окремої бригади РЕБу.

Нагадаємо, у листопаді минулого року Федоров повідомив , що в Україні з’явиться «Армія роботів» й «Армія РЕБ» (радіоелектронної боротьби). На фінансування проєктів «Армії дронів» у держбюджеті-2024 передбачено 13 млрд грн до кінця 2023 року і 43 млрд грн у 2024 році. Загальна потреба ЗСУ в придбанні дронів оцінюється у 200 млрд грн.

Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони цього року планує підписати контракти на «сотні тисяч» безпілотників.

Економічна Правда За матеріалами:

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