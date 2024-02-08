Вчені створили революційну технологію, що дозволить одному оператору керувати відразу 100 дронами — Finance.ua
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Вчені створили революційну технологію, що дозволить одному оператору керувати відразу 100 дронами

Технології&Авто
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Вчені створили революційну технологію, що дозволить одному оператору керувати відразу 100 дронами
Вчені створили революційну технологію, що дозволить одному оператору керувати відразу 100 дронами
Науковці з Університету штату Орегон (OSU) довели що один оператор може керувати 100 або більше дронами — це стосується усіх видів БПЛА, при чому їх можна комбінувати у межах одного рою. Це стало можливим завдяки особливому інтерфейсу віртуальної реальності під назвою I3, інформує Interesting engineering.
VR-інтерфейс I3 працює на базі Smart Information Flow Technologies — автоматизованої комплексної системи, що забезпечує, зокрема, і кібербезпеку. Наразі ШІ-система працює як симулятор — у віртуальному середовищі один оператор справді зміг керувати одразу кількома безпілотниками, отримавши заздалегідь підготовлені сценарії та внісши свої невеликі корективи в процесі роботи.
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Тестування системи управління роєм дронів проходило у кількох загальновійськових колективних навчальних центрах Міністерства оборони США. Датчики фіксували робоче навантаження і рівень стресу операторів кожні 10 хвилин у міру додавання додаткової техніки. Ці дані необхідні для розуміння ступеня завантаженості оператора і того, чи зможе одна людина встежити за 100 дронами. Виявилося, що чим більше безпілотників, тим вищим є поріг навантаження, проте вже за кілька хвилин військові адаптувалися до нових умов і успішно справлялися з ними.
Систему для управління роєм дронів I3 від OSU можна використовувати не лише для цивільних цілей, а й для військових, оскільки Університет працював над продуктом у рамках програми Offensive Swarm-Enabled Tactics (OFFSET) Агентства перспективних оборонних дослідницьких проектів (DARPA).
Протягом чотирьох років дослідники вивчали принципи роботи 250 автономних транспортних засобів (багатороторних літальних апаратів і наземних всюдиходів), збирали інформацію про міські райони, де через високі будівлі порушується пряма видимість і погіршується супутниковий зв’язок, а також про військові полігони. Зрештою, всі ці дані було проаналізовано та враховано під час розроблення системи управління роєм дронів, необхідного програмного забезпечення, користувацького інтерфейсу для оператора рою.
За матеріалами:
noworries
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