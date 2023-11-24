Україна створює «Армію роботів» і «Армію РЕБ», — Федоров Вчора 18:00

Україна створює «Армію роботів» і «Армію РЕБ», — Федоров

В Україні з’явиться «Армія роботів» й «Армія РЕБ» (радіоелектронної боротьби).

Про це розповів віцепрем'єр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час прямого включення на ForbesTech-2023.

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«Скоро запустимо „Армію роботів“, „Армію РЕБ“. Ми будемо спиратися на нашу ідеологію — відкриття ринку, прозорість і максимальна можливість залучити підприємців, які вже створювали різні продукти, вміють масштабувати продукти», — сказав Федоров.

Віцепрем'єр зазначив, що важливо не лише пропонувати інноваційні розробки, а й уміти їх масштабувати.

Раніше повідомлялося, що «Армія дронів» уразила рекордну кількість опорних пунктів росіян.

На фінансування проєктів «Армії дронів» у держбюджеті-2024 передбачено 13 млрд грн до кінця 2023 року і 43 млрд грн у 2024 році. Загальна потреба ЗСУ в придбанні дронів оцінюється у 200 млрд грн.

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Нагадаємо, що у липні 2022 року Мінцифра спільно з Міноборони, Генштабом ЗСУ, Держспецзв’язку в межах фандрейзингової платформи United24 оголосили перший збір на Армію дронів.

Отже, армії дронів вже понад рік. За цей час в Україні створили масове виробництво безпілотників, ударні роти БпЛА та навчання операторів дронів — це головні досягнення проєкту.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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