День фінансів: ОВДП в Приват24, санкції США проти рф, перезапуск ринку лотерей Вчора 17:45

Четвер, 20 листопада. Як «Чорна п’ятниця» та відключення світла вплинуть на ринок депозитів, і що буде з курсом гривні протягом наступних двох років.

ОВДП в Приват24

У мобільному застосунку Приват24 з’явився новий розділ «Облігації», у якому можна купувати та продавати облігації внутрішньої державної позики. У застосунку доступний широкий перелік ОВДП у гривні, доларах та євро. Мінімальна сума інвестиції становить 1000 гривень.

Санкції США проти рф

Білий дім схвалив законопроєкт про нові «нищівні санкції» проти росії, заявив сенатор Ліндсі Грем. Законопроєкт дасть змогу президенту США запровадити вторинні санкції і мита на імпорт із країн, які купують російський уран, газ і нафту.

Ринок депозитів під кінець року

Наступного тижня відбудеться «Чорна п’ятниця». Саме з цього періоду традиційно стартує піковий сезон у сегменті депозитів. «Чорна п’ятниця» передує святковому періоду, що охоплює День Святого Миколая, Різдво та Новий рік. Банки зазвичай активізують акційні пропозиції на депозити саме в цей час. Банкір розповів , яких відсоткових ставок очікувати.

Рекордна кількість ФОПів

Дані YouControl. Market свідчать , що в третьому кварталі 2025 року українці зареєстрували 77,4 тис. нових фізичних осіб-підприємців. Це на 22% більше, ніж у другому кварталі, і на 38% більше, ніж у третьому кварталі 2024 року. Показник став найвищим за останні два роки.

Дослідження robota.ua показує , що попри економічну турбулентність, більшість роботодавців в Україні змогли підвищити зарплати працівникам. Так, половина роботодавців — 50% — підвищили зарплати всім співробітникам упродовж 2025 року.

Водночас опитування grc.ua показало , що більшість працівників відчувають значне фізичне й емоційне навантаження через нічні тривоги та новинний фон, що позначається на їхній продуктивності.

Довідка про «водійський стаж»

До сервісних центрів МВС часто звертаються з проханням надати довідку про «водійський стаж» або окремий документ, який би підтверджував видачу посвідчення водія. Такі запити зазвичай потрібні для обміну українського посвідчення водія за кордоном чи подання документів до іноземних установ. Однак офіційної довідки про водійський стаж не існує.

Який документ можна отримати замість довідки — розповідаємо тут

🚗 А ви знали, що китайська автомобілебудівна індустрія має досить цікаву та стрімку історію? Практично з нуля вона впродовж двадцяти останніх років стала фактичним лідером не лише у виробництві та обсягах продажу у самій Піднебесній, але й низці країн Європи, Азії та Америки.

Finance.ua вирішив проаналізувати, яким же чином Китай став світовим лідером з виробництва автомобілів, зокрема електрокарів. Ми дослідили, які компанії формують основу галузі, які технологічні, економічні та екологічні фактори сприяли стрімкому зростанню автопрому цієї країни:

Перезапуск ринку лотерей

Кабінет Міністрів ухвалив постанову з новими правилами для операторів державних лотерей. Ринок понад 12 років працював у «сірій» зоні, без прозорої звітності, належного контролю та сплати ліцензійних платежів. Це призводило до втрат для бюджету і створювало ризики зловживань. Зміни повертають лотерейний ринок у правове поле та створюють умови для реального контролю за його діяльністю.

Соцвиплати у 2026 році

Економічна ситуація та високий дефіцит бюджету ставлять під сумнів стабільність соціальних виплат в Україні у 2026 році. За попередніми прогнозами , державі доведеться шукати додаткові джерела фінансування, аби забезпечити пенсії, допомогу малозабезпеченим сім’ям та інші соціальні програми.

Найдешевше житло на вторинці

Аналітика Dim. Ria показує , що найдоступніші однокімнатні квартири — у Запорізькій області. У середньому за однокімнатку там просять $17 тис. Якщо ж детальніше проаналізувати ціни у столиці, то там зберігається велика різниця між районами. Печерський район — найдорожчий, середня ціна $200 тис. Деснянський — найбільш бюджетний, середня вартість $47,5 тис.

Курс гривні протягом наступних двох років

За висновками, що ґрунтуються на прогнозах МВФ, Кабінету міністрів та НБУ, курс долара не перевищить позначку 48 грн, але й не залишиться на нинішньому рівні близько 42 грн/дол. Керівниця аналітичного департаменту «Фінансового пульсу» Діляра Мустафаєва вважає , що в 2026−2027 роках валютний ринок залишиться контрольованим.

Правила в’їзду для українців в Польщу та Угорщину

До нової європейської системи контролю (EES) вже підключені всі українські пункти пропуску на кордоні з Польщею та з Угорщиною. У Держприкордонслужбі повідомили , що впровадження нової системи не вливає на інтенсивність пасажиропотоку.

