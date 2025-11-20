Обстріли суттєво знижують продуктивність українців — дослідження
Опитування показало: більшість працівників відчувають значне фізичне й емоційне навантаження через нічні тривоги та новинний фон, що позначається на їхній продуктивності та здатності відновлюватися.
Про це свідчать результати дослідження, проведеного експертно-аналітичним центром grc.ua. До дослідження залучили 9502 працівників з різних регіонів України й опитали їх щодо впливу нічних тривог, нестачі сну та новинного фону на їхню роботу.
Як працівники реагують на обстріли
Середній показник емоційного виснаження становить 7−8 балів із 10. Повністю виснаженими себе вважають 30,5% опитаних, ще 24% — майже виснаженими.
Експерти наголошують, що такий стан прямо впливає на продуктивність, підвищує ризик помилок і зменшує залученість.
63% респондентів зізналися, що інформаційний потік інколи знижує їхню продуктивність, а для 16% — впливає суттєво. Для третини працівників новини залишаються постійним фоновим джерелом напруги під час роботи.
Як українці відновлюються після стресів
Найпоширеніші способи підтримки себе — перерви, кава, прогулянки та музика. Водночас лише 10% учасників опитування вважають ці методи повністю ефективними.
Найбільш затребуваними формами підтримки є гнучкий графік або можливість працювати дистанційно (76%), відпочинкові зони (47%), групові зустрічі з колегами (42%) та психологічні консультації (21%).
Раніше ми повідомляли, що у вересні 22% бізнесів змушені були тимчасово зупиняти роботу через відключення світла внаслідок російських обстрілів по українській енергетичній інфраструктурі. Серед тих, хто зіткнувся з перебоями, бізнес втратив у середньому 5% робочого часу.
