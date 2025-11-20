Обстріли суттєво знижують продуктивність українців — дослідження Вчора 17:31

Опитування показало: більшість працівників відчувають значне фізичне й емоційне навантаження через нічні тривоги та новинний фон, що позначається на їхній продуктивності та здатності відновлюватися.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного експертно-аналітичним центром grc.ua . До дослідження залучили 9502 працівників з різних регіонів України й опитали їх щодо впливу нічних тривог, нестачі сну та новинного фону на їхню роботу.

Як працівники реагують на обстріли

Середній показник емоційного виснаження становить 7−8 балів із 10. Повністю виснаженими себе вважають 30,5% опитаних, ще 24% — майже виснаженими.

Експерти наголошують, що такий стан прямо впливає на продуктивність, підвищує ризик помилок і зменшує залученість.

63% респондентів зізналися, що інформаційний потік інколи знижує їхню продуктивність, а для 16% — впливає суттєво. Для третини працівників новини залишаються постійним фоновим джерелом напруги під час роботи.

Як українці відновлюються після стресів

Найпоширеніші способи підтримки себе — перерви, кава, прогулянки та музика. Водночас лише 10% учасників опитування вважають ці методи повністю ефективними.

Найбільш затребуваними формами підтримки є гнучкий графік або можливість працювати дистанційно (76%), відпочинкові зони (47%), групові зустрічі з колегами (42%) та психологічні консультації (21%).

22% бізнесів змушені були тимчасово зупиняти роботу через відключення світла внаслідок російських обстрілів по українській енергетичній інфраструктурі. Серед тих, хто зіткнувся з перебоями, бізнес втратив у середньому 5% робочого часу.

