Податкова викрила схему ухилення у великій мережі магазинів іграшок

Фото ілюстративне
Державна податкова служба виявила серйозні порушення в популярній мережі магазинів дитячих іграшок, що працює у Києві та області.
Бізнес використовував типові схеми ухилення від сплати податків — від псевдочеків до неоформлених працівників.
Про це повідомляє пресслужба ДПС.
Перевірку податківці проводили за ризикорієнтованим підходом і з урахуванням обмежень на фактичні перевірки, запроваджених рішенням РНБО.
Які порушення знайшли

Мережа була організована через ФОПів — платників єдиного податку. Хоча всі магазини мали зареєстровані програмні РРО, покупцям видавали лише документи, що імітували фіскальні чеки, але не були ними.
Податкова задокументувала одразу кілька серйозних порушень:
  • використання найманих працівників без офіційного оформлення;
  • розрахунки без фіскальних чеків;
  • відсутність обліку товарних запасів.
За ці порушення мережі доведеться сплатити майже 6 млн грн штрафів.
У магазинах, де податківці проводили хронометраж, середньоденний виторг збільшився до 200%, що підтверджує наявність прихованих оборотів.
Податкова закликає повідомляти про порушення

У ДПС наголошують на ефективності ризикорієнтованого підходу, який допомагає виявляти порушників та підтримувати чесну конкуренцію на ринку.
Якщо вам відомо про подібні випадки, податкова просить повідомляти про них через сервіс TAX Control — віджет розміщений у верхньому правому кутку вебпорталу ДПС.
За матеріалами:
Finance.ua
