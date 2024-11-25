День фінансів: оцінка стійкості банків, бронювання по-новому, ціни на оренду житла у найбільших містах України — Finance.ua

День фінансів: оцінка стійкості банків, бронювання по-новому, ціни на оренду житла у найбільших містах України Сьогодні 17:45

Понеділок, 25 листопада. Про зміни в 2025 році для військовозобов’язаних, українських банків та користувачів OpenAI.

Стрес-тест банків. Національний банк Національний банк схвалив концепцію оцінки стійкості банків і банківської системи в 2025 році. Після чотирирічної перерви оцінка стійкості банків та банківської системи здійснюватиметься за стандартною процедурою. Оцінка стійкості включатиме три етапи.

Новий порядок бронювання від мобілізації. Кабінет Міністрів Кабінет Міністрів опублікував новий порядок бронювання від мобілізації. Згідно з ним, відстрочки, видані Мінекономіки і через «Дію», втрачають чинність 28 лютого 2025 року. Уряд також уточнив умови анулювання, зокрема, йдеться про звільнення працівника, закриття критично важливого підприємства чи закінчення строку призначення.

Уряд України в оновленому порядку бронювання від мобілізації зберіг базову квоту бронювання на рівні 50% від кількості військовозобов’язаних на підприємстві або в установі, однак виключив із загального числа військовозобов’язаних для її розрахунку жінок.

Вік перебування на службі. В Україні пропонують зменшити граничний вік перебування на військовій службі з 60 до 55 років. Це потрібно, оскільки більшість чоловіків віком 55−60 років мають гірший стан здоров’я, часто визнаються «обмежено придатними» й фізично не здатні виконувати всі бойові завдання, В Україні пропонують зменшити граничний вік перебування на військовій службі з 60 до 55 років. Це потрібно, оскільки більшість чоловіків віком 55−60 років мають гірший стан здоров’я, часто визнаються «обмежено придатними» й фізично не здатні виконувати всі бойові завдання, зазначають автори проєкту закону.

Водночас Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський наказав кожному командирові бригади створити штатний підрозділ рекрутингу. Це нововведення повинно покращити організацію та супроводження заходів вербування добровольців.

Сплата штрафу за порушення військового обліку. Наразі в Україні військовозобовʼязаних, які порушили правила військового обліку, можуть оштрафувати на суму від 17 тисяч до 25 тисяч гривень. Але зараз цей штраф не можна сплатити в електронному форматі. Міністерство оборони Наразі в Україні військовозобовʼязаних, які порушили правила військового обліку, можуть оштрафувати на суму від 17 тисяч до 25 тисяч гривень. Але зараз цей штраф не можна сплатити в електронному форматі. Міністерство оборони планує додати до застосунку «Резерв+» функцію оплати такого штрафу.

До речі, країни Міжнародної коаліції безпілотників до кінця 2024 року виділять для підтримки Збройних сил України 1,8 мільярда євро.

Санкції проти рф. Велика Британія Велика Британія внесла до санкційних списків стосовно росії 30 нафтових танкерів. На судна було накладено обмеження через те, що на них перевозили російську нафту або нафтопродукти в треті країни.

Найбільше зростання зарплат. Як Як свідчать дані з сайту Work.ua, за рік на 110% зросла зарплата у ортодонтів, і нині вона становить понад 52 тис. грн. Керамісти також не відстають — 50 тис. грн. На 56% зросла також в інструкторів автошколи — нині вона сягає 35 тис. гривень.

Нагадаємо, що українці зможуть отримати тисячу гривень з коштів державного бюджету. Для цього потрібно подати заяву протягом грудня 2024 року — січня 2025 року. Відповідну постанову було опубліковано на сайті уряду.

Опалювальний сезон. Вже 91% житлових будинків та 94% соціальних об’єктів Вже 91% житлових будинків та 94% соціальних об’єктів отримують тепло . Складна ситуація залишається у прифронтових Покровську та Слобожанському через руйнування інфраструктури.

З наближенням холодів попит на оренду житла в Україні традиційно зростає, адже дедалі більше людей шукає комфортні умови для проживання на зимовий період. Зростають й ціни на оренду, особливо у великих містах, де попит на житло стабільно високий через різні соціально-економічні обставини. У новій статті Finance.ua розглядає, якими є ціни на оренду житла у великих українських містах перед зимовим періодом:

Міжнародна допомога у 2025 році. Україна очікує на фінансову підтримку у 2025 році в розмірі майже 18 мільярдів євро, які допоможуть покрити дефіцит державного бюджету та забезпечити закупівлю озброєння. Заступниця голови Комітету ВР України з питань бюджету Леся Забуранна Україна очікує на фінансову підтримку у 2025 році в розмірі майже 18 мільярдів євро, які допоможуть покрити дефіцит державного бюджету та забезпечити закупівлю озброєння. Заступниця голови Комітету ВР України з питань бюджету Леся Забуранна повідомила про важливі досягнення у переговорах з міжнародними партнерами.

$300 млрд країнам, що розвиваються. Країни-учасниці Кліматичного саміту ООН COP-29 Країни-учасниці Кліматичного саміту ООН COP-29 погодили нову колективну угоду щодо кліматичного фінансування у розмірі 300 мільярдів доларів на рік. Обіцяна сума, однак, не дотягує до 1,3 трильйона доларів, які, за оцінками економістів, необхідні для того, щоб допомогти країнам, що розвиваються, впоратися з кліматичною кризою.

«Податок на Google». Компанія OpenAI з 1 січня 2025 року Компанія OpenAI з 1 січня 2025 року почне сплачувати так званий «податок на Google» в Україні. Тому користувачам необхідно оновити свій обліковий запис OpenAI, додавши дійсний ідентифікатор платника ПДВ.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.