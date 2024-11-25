Опалювальний сезон: 91% житлових будинків уже отримують тепло — Finance.ua

Опалювальний сезон: 91% житлових будинків уже отримують тепло
1% житлових будинків та 94% соціальних об’єктів вже отримують тепло. Складна ситуація залишається у прифронтових Покровську та Слобожанському через руйнування інфраструктури.
Після старту опалювального сезону 91% житлових будинків та 94% соціальних об’єктів вже отримують тепло, складна ситуація залишається у прифронтовому Покровську та Слобожанському, повідомив у п’ятницю Держенергонагляд.
«Подача тепла здійснюється для 91% житлових будинків, а також понад 94% соціально-важливих об’єктів (заклади охорони здоров’я, дошкільної та шкільної освіти)», — ідеться у повідомленні.
За інформацією Київської міської та обласних державних адміністрацій, на ранок 22 листопада вже включено в роботу 84% котелень від загальної кількості по країні.
«Наразі повністю завершено підключення теплопостачання споживачам у 12 областях», — вказано у повідомленні.
У решті областей цей процес триває під контролем органів місцевого самоврядування.
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