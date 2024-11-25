Україна має майже €18 млрд підтвердженої міжнародної допомоги у 2025 році — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Україна має майже €18 млрд підтвердженої міжнародної допомоги у 2025 році

Казна та Політика
22
Україна має майже €18 млрд підтвердженої міжнародної допомоги у 2025 році
Україна має майже €18 млрд підтвердженої міжнародної допомоги у 2025 році
Україна очікує на фінансову підтримку у 2025 році в розмірі майже 18 мільярдів євро, які допоможуть покрити дефіцит державного бюджету та забезпечити закупівлю озброєння.
Про це повідомила заступниця голови Комітету ВР України з питань бюджету Леся Забуранна в ефірі «Ми-Україна».
«Ми в наступному році однозначно маємо підтвердження щодо майже 18 мільярдів євро, які надійдуть до державного бюджету для покриття дефіциту», — заявила Забуранна.
Читайте також
Вона повідомила про важливі досягнення у переговорах з міжнародними партнерами.
«Так само у нас є позитивні сигнали від Міжнародного валютного фонду, і ми виконуємо ті індикатори, які були закладені в угоди зі Світовим банком», — підкреслила Забуранна.
Зокрема, Велика Британія вже передала Україні 90 мільярдів гривень (близько 2 мільярдів доларів) для підтримки бюджету, але ці кошти не будуть використані тільки для покриття дефіциту. Вони спеціально закріплені для закупівлі озброєння.
Читайте також
«Ці кошти закумульовані для закупівлі озброєння, що є важливою складовою нашої оборонної стратегії. Сподіваємось, що подальші перемовини з нашими партнерами також принесуть позитивний результат», — додала Забуранна.
За матеріалами:
Ми-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.