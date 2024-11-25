Україна має майже €18 млрд підтвердженої міжнародної допомоги у 2025 році — Finance.ua

Україна має майже €18 млрд підтвердженої міжнародної допомоги у 2025 році Сьогодні 09:45 — Казна та Політика

Україна має майже €18 млрд підтвердженої міжнародної допомоги у 2025 році

Україна очікує на фінансову підтримку у 2025 році в розмірі майже 18 мільярдів євро, які допоможуть покрити дефіцит державного бюджету та забезпечити закупівлю озброєння.

Про це повідомила заступниця голови Комітету ВР України з питань бюджету Леся Забуранна в ефірі «Ми-Україна».

«Ми в наступному році однозначно маємо підтвердження щодо майже 18 мільярдів євро, які надійдуть до державного бюджету для покриття дефіциту», — заявила Забуранна.

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Вона повідомила про важливі досягнення у переговорах з міжнародними партнерами.

«Так само у нас є позитивні сигнали від Міжнародного валютного фонду, і ми виконуємо ті індикатори, які були закладені в угоди зі Світовим банком», — підкреслила Забуранна.

Зокрема, Велика Британія вже передала Україні 90 мільярдів гривень (близько 2 мільярдів доларів) для підтримки бюджету, але ці кошти не будуть використані тільки для покриття дефіциту. Вони спеціально закріплені для закупівлі озброєння.

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«Ці кошти закумульовані для закупівлі озброєння, що є важливою складовою нашої оборонної стратегії. Сподіваємось, що подальші перемовини з нашими партнерами також принесуть позитивний результат», — додала Забуранна.

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