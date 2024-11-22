Україна отримає $4,8 млрд від Світового банку — Finance.ua

Україна отримає $4,8 млрд від Світового банку Сьогодні 16:16 — Казна та Політика

Україна отримає $4,8 млрд від Світового банку

Україна отримає 4,8 млрд доларів у межах проєкту Світового банку «Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні» (Peace).

Про це написав прем’єр-міністр Денис Шмигаль на своїй сторінці у соцмережі X.

Голова уряду підкреслив, що цей внесок має надзвичайно важливе значення для України, оскільки він дозволяє фінансувати ключові бюджетні програми в умовах війни.

Він також висловив подяку США та партнерам з розвитку за надання цієї допомоги, яка забезпечує життєво необхідну підтримку для України.

Проєкт спрямований на підтримку ключових соціальних виплат і забезпечення стабільності в управлінні країною.

Світовий банк впровадив механізми для моніторингу надання послуг, запобігання шахрайству та корупції. Кошти перераховуються уряду України лише після отримання підтвердження належного використання коштів.

Урядові програми, що підтримуються в межах проєкту:

пенсії;

соціальна допомога малозабезпеченим;

субсидії на оплату житлово-комунальних послуг;

допомога дітям з інвалідністю;

гранти для внутрішньо переміщених осіб;

виплати за програмою медичних гарантій для закладів охорони здоров’я;

заробітна плата працівникам Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Країни-донори проєкту Peace в Україні:

Австрія, Бельгія, Велика Британія, Данія, Індонезія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Республіка Корея, Сполучені Штати, Фінляндія, Швейцарія, Швеція та Японія.

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