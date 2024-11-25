Кліматичний саміт схвалив фінансування на $300 млрд країнам, що розвиваються — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кліматичний саміт схвалив фінансування на $300 млрд країнам, що розвиваються

19
Країни-учасниці Кліматичного саміту ООН COP-29 погодили нову колективну угоду щодо кліматичного фінансування у розмірі 300 мільярдів доларів на рік, цю суму називають вкрай недостатньою.
Про це пише CNN.
Деталі: У публікації зазначається, що під час саміту COP29 у Баку, Азербайджан, в суботу багаті країни зобов’язалися надавати бідним країнам 300 мільярдів доларів щорічно до 2035 року, щоб допомогти їм впоратися з дедалі катастрофічнішими наслідками кліматичної кризи — цифра, яку багато країн, що розвиваються, критикували як вкрай недостатню.
Угода була досягнута після більш ніж двох тижнів складних переговорів і суперечок.
CNN пише, що виникали побоювання, що переговори зірвуться, оскільки групи, що представляли вразливі малі острівні держави і найменш розвинені країни, покинули переговори в суботу.
Але о 2:40 ночі за місцевим часом у неділю, більш ніж через 30 годин після дедлайну, угода була досягнута між майже 200 країнами.
300 мільярдів доларів підуть вразливим, біднішим країнам, щоб допомогти їм впоратися з дедалі більш руйнівними екстремальними погодними умовами і перевести свою економіку на екологічно чисту енергію.
Обіцяна сума, однак, не дотягує до 1,3 трильйона доларів, які, за оцінками економістів, необхідні для того, щоб допомогти країнам, що розвиваються, впоратися з кліматичною кризою, і це викликало шалену реакцію багатьох країн, що розвиваються.
Саміт COP29 значну увагу приділив фінансам — життєво важливому кліматичному питанню, але одному з найгостріших у політичному плані.
Багаті країни, які в переважній більшості несуть відповідальність за історичну зміну клімату, домовилися у 2009 році надавати країнам, що розвиваються, 100 мільярдів доларів на рік до 2020 року. Це зобов’язання, яке вже вважалося вкрай недостатнім, було виконане лише у 2022 році, на два роки пізніше встановленого терміну.
Завдання в Баку полягало в тому, щоб досягти нової цифри.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.