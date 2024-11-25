Міжнародна коаліція безпілотників виділить Україні 1,8 мільярда євро — Finance.ua

Міжнародна коаліція безпілотників виділить Україні 1,8 мільярда євро Сьогодні 15:30 — Казна та Політика

Міжнародна коаліція безпілотників виділить Україні 1,8 мільярда євро

Країни Міжнародної коаліції безпілотників до кінця 2024 року виділять для підтримки Збройних сил України 1,8 мільярда євро.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров на своїй сторінці у Facebook.

Він нагадав, що 31 жовтня в Ризі відбулося перше засідання керівної групи коаліції, яка об’єднала 17 країн: Австралію, Велику Британію, Данію, Естонію, Італію, Канаду, Латвію, Литву, Люксембург, Нідерланди, Німеччину, Нову Зеландію, Польщу, Францію, Чехію, Швецію та Україну.

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«Латвія виділить цього року 20 мільйонів євро на коаліцію безпілотників: щонайменше 10 мільйонів — на закупівлі у вітчизняній промисловості, та 5 мільйонів — на спільні закупівлі в рамках коаліції», — додав міністр оборони.

Крім того, Україна підписала з латвійськими партнерами угоду про навчання українських військових за програмою пілотування дронів.

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«Безпілотники — це зброя майбутнього, яка вже зараз допомагає Україні тримати оборону і зберігати життя наших захисників. Дякую нашим партнерам за внесок у перемогу України», — написав Умєров.

Нагадаємо, Верховна Рада проголосувала в цілому за проєкт державного бюджету України на 2025 рік. Загальний ресурс, який буде направлений на сектор безпеки й оборони, складе 2,23 трлн грн. Так, у 2025 році на закупівлю безпілотників (БПЛА) буде виділено 46,9 млрд грн, що на 3,6 млрд грн більше, ніж у 2024 році.

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