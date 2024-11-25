Кабмін обмежив термін дії деяких відстрочок від мобілізації — Finance.ua

Кабмін обмежив термін дії деяких відстрочок від мобілізації Сьогодні 10:08

Кабмін обмежив термін дії деяких відстрочок від мобілізації

Кабінет Міністрів опублікував новий порядок бронювання від мобілізації. Згідно з ним, відстрочки, видані Мінекономіки і через «Дію», втрачають чинність 28 лютого 2025 року.

Про це йдеться у постанові Кабміну № 1332.

Уряд встановив, що відстрочки, надані рішеннями Міністерства економіки, є чинними протягом строку, на який вони надані, але не пізніше ніж до 28 лютого 2025 року. Те саме стосується відстрочок, які були надані засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг («Дія»).

Після цього терміну відстрочки будуть анульовані. Мінекономіки має надіслати рішення про анулювання відстрочки органам державної влади, а також Міністерству цифрової трансформації та Міністерству оборони.

Уряд також уточнив умови анулювання, зокрема, йдеться про звільнення працівника, закриття критично важливого підприємства чи закінчення строку призначення.

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Зазначимо, з 1 грудня бронювання військовозобов’язаних знову відбуватиметься через портал Дія. Водночас усі критично важливі підприємства повинні підтвердити свій статус до 28 лютого 2025 року відповідно до нових критеріїв. Відповідні зміни Уряд вніс до Постанови № 76.

Аудит критичних підприємств

5 листопада Уряд завершив аудит рішень щодо визначення підприємств, установ і організацій критично важливими. За результатами аудиту 95% від всіх критично важливих підприємств зберегли цей статус. Під час аудиту були виявлені такі порушення:

Різке та необґрунтоване зниження зарплати працівникам після отримання підприємствам статусу критично важливого

Використання різних моделей для понаднормового збільшення чисельності заброньованих

Включення підприємств до переліку критично важливих, які по суті не є критичними для економіки

«Завдяки аудиту ми змогли виявити незначні порушення та підготували зміни, щоб їх виправити. Нові параметри бронювання та критичності підприємств є чіткішими та забезпечують баланс між обороноздатністю держави та економікою. За результатами аудиту підприємства, на яких виявлені зловживання, втратили статус критично важливих, а працівники цих підприємств розброньовані. Також ми впорядкували погодження галузевих та регіональних критеріїв критичності підприємств. Бронювання повинні мати лише ті, хто дійсно роблять внесок в економіку та мають на це законне право», — зазначив заступник Міністра економіки Віталій Кіндратів.

На підставі даних аудиту Уряд вирішив оновити критерії бронювання, щоб механізм працював і на користь нашої обороноздатності, і на користь економіки.

Алгоритм визнання підприємств критично важливими не змінюється. Як і раніше підприємство звертається до відповідного Міністерства або ОВА для отримання такого статусу.

Уряд зберіг вісім чинних критеріїв для визначення підприємства критично важливим. Водночас галузеві та регіональні критерії критичності віднині погоджуються Міністерством оборони та Міністерством економіки.

📍 Додаткові критерії критичної важливості

Для приватних підприємств встановлюється обов’язковий критерій — нарахована середня зарплата у підприємстві за останній календарний квартал повинна бути не менше 2,5 мінімальної зарплати (20 тис. грн на 15 листопада 2024 року). У працівника, якого бронюють, нарахована заробітна плата також має бути не менше 20 тис. гривень.

Впроваджується обов’язковий критерій для підприємств — відсутність заборгованості по сплаті усіх податків.

📍 Підприємства мають підтвердити свою критичну важливість

Підприємства, які захочуть забронювати працівника, повинні підтвердити відповідність чинним та новим критеріям. У них є на це понад три місяці — від публікації відповідної постанови до кінця лютого 2025 року.

Після підтвердження критичності, підприємства повинні через Дію подати знову списки працівників для бронювання. До подачі оновлених списків, усі надані бронювання залишаються чинними.

Бронювання працівників через Дію запрацює з 1 грудня. Сервіс усуває людський фактор та пришвидшує процес.

Підприємствам забороняється бронювати працівників, які не перебувають на військовому обліку або не мають військово-облікових документів.

📍 Посилюється система контролю

Усі рішення щодо визначення підприємств критичними обов’язково моніторитимуться з можливістю анулювання бронювання. Така опція буде передбачена у Дії.

Щомісячно відбуватиметься моніторинг відповідності підприємств встановленим вимогам щодо середньої зарплати на підприємстві, рівня сплати податків та кількості військовозобов’язаних.

Якщо буде встановлено, що підприємство не відповідає вимогам — на нього буде сформовано запит для надання пояснень. У разі негативного результату моніторингу підприємство буде позбавлене статусу критичного.

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