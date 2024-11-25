Кабмін виключив військовозобов’язаних жінок із розрахунку квоти для бронювання — Finance.ua
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Кабмін виключив військовозобов’язаних жінок із розрахунку квоти для бронювання

Казна та Політика
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Кабмін виключив військовозобов’язаних жінок із розрахунку квоти для бронювання
Кабмін виключив військовозобов’язаних жінок із розрахунку квоти для бронювання
Уряд України в оновленому порядку бронювання від мобілізації зберіг базову квоту бронювання на рівні 50% від кількості військовозобов’язаних на підприємстві або в установі, однак виключив із загального числа військовозобов’язаних для її розрахунку жінок.
Відповідний порядок затверджено постановою Кабінету Міністрів № 1332 від 22 листопада, яку опубліковано на урядовому порталі.
Згідно з нею, із загального числа військовозобов’язаних для розрахунку квоти також виключаються окремі категорії держслужбовців, а також голови місцевих рад.
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Відповідні зміни можуть суттєво вплинути на допустиму кількість заброньованих в окремих галузях, де велика кількість військовослужбовців-жінок, наприклад у фармацевтиці.
Як повідомлялося, Кабмін 8 жовтня за ініціативою Міноборони вирішив призупинити бронювання для проведення аудиту рішень щодо надання статусу критично важливих підприємств. Опублікована постанова відновлює бронювання через портал «Дія» після 1 грудня цього року, а раніше видані бронювання діють до терміну їхнього закінчення, але не пізніше ніж 28 лютого 2025 року.
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Передбачається, що в 10-денний термін після ухвалення постанови міністерства, відомства, обласні держадміністрації переглянуть критерії критично важливих підприємств, після чого узгодять їх із Мінекономіки та Міноборони. На перегляд усіх раніше виданих статусів критично важливих підприємств з урахуванням нових критеріїв документ відводить міністерствам, відомствам та ОДА (ОВА) три місяці.
Загальна кількість заброньованих в Україні становить близько 850 тис., які працюють у 20 тис. компаній.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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