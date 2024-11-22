Мобілізація в Україні: як змінювалась кількість заброньованих працівників — Finance.ua

Мобілізація в Україні: як змінювалась кількість заброньованих працівників Сьогодні 21:04 — Казна та Політика

Мобілізація в Україні: як змінювалась кількість заброньованих працівників

Уряд протягом місяця проводив аудит рішень щодо надання підприємствам статусу критично важливих для економіки й тепер змінює правила бронювання працівників від мобілізації. З 1 грудня весь процес здійснюватиметься через портал «Дія», а критерії критичності підприємств мають узгоджуватися з Мінекономіки та Міноборони. Для приватного сектору обов’язковим буде зарплатний критерій (середня зарплата в компанії та заброньованого співробітника не менше 2,5 мінімальних або 20 тисяч гривень) та відсутність боргів перед бюджетом.

Як змінювалася кількість заброньованих військовозобов’язаних працівників проаналізували журналісти «Слово і діло».

Інфографіка: «Слово і діло»

Станом на жовтень 2022 року, за даними Міністерства економіки, в Україні було заброньовано від мобілізації понад 700 тисяч військовозобов’язаних.

Після того, як уряд на початку 2023-го запровадив нові правила, кількість заброньованих працівників знизилася до 528 тисяч осіб. За інформацією видання Forbes, найбільше заброньованих було в енергетичній галузі — 163 тисячі осіб.

У сфері транспорту було заброньовано 76 тисяч військовозобов’язаних, в агропромисловому секторі — 63 тисячі, промисловість — 33 тисячі, ОПК — 28 тисяч, медицина — 24 тисячі, ІТ — 11 тисяч, фінанси — 8 тисяч, інші сфери — 44 тисячі. Також бронь отримали 45 тисяч співробітників обласних та районних адміністрацій та 33 тисячі — ЦОВВ.

У липні цього року від мобілізації було заброньовано близько 600 тисяч людей. Тоді на порталі «Дія» запрацював сервіс електронного бронювання військовозобов’язаних, і до серпня кількість заброньованих зросла до 930 тисяч.

На початку жовтня стало відомо, що уряд проводить аудит рішень про бронювання. ЗМІ повідомили, що президент Володимир Зеленський обурився тим, що заброньовано півтора мільйона осіб (віцепрем'єрка Юлія Свириденко запевняє, що такої цифри ніколи не було, а на піку було 950 тисяч заброньованих).

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Аудит провели щодо 20 тисяч підприємств. Як повідомили « Економічній правді » у Кабміні, за підсумками перевірки було скасовано бронювання близько 3% військовозобов’язаних.

Виявлені порушення стосувалися критеріїв критичності підприємства, найчастіше зловживали зарплатним критерієм. Наприклад, підвищували зарплату працівникам перед отриманням статусу критичного підприємства, а потім знижували.

Станом на кінець жовтня заброньовано від мобілізації було 906 тисяч осіб.

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