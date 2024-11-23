З грудня бронювання працівників від мобілізації відбуватиметься через портал «Дія» — Finance.ua
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З грудня бронювання працівників від мобілізації відбуватиметься через портал «Дія»

Особисті фінанси
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З грудня бронювання працівників від мобілізації відбуватиметься через портал «Дія»
З грудня бронювання працівників від мобілізації відбуватиметься через портал «Дія»
З 1 грудня 2024 року процедура бронювання працівників від мобілізації буде доступна лише в електронному форматі через портал «Дія».
Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в етері телемарафону.
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«Тепер з 1 грудня відновлюється сам процес бронювання через портал „Дія“. Тобто, не через застосунок, а через портал, тому що так зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу. Бронювання буде працювати тільки в електронному форматі», — зазначив Федоров.
За словами Федорова, такий підхід забезпечить оперативність у наданні статусу бронювання та його відображенні в системі.

Які компанії зможуть скористатися послугою

Скористатися послугою зможуть лише ті компанії, які підтвердять свій статус критично важливих за новими правилами.
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Відповідна постанова регулюватиме порядок підтвердження статусу після її публікації.
Нагадаємо, у застосунку «Армія+» з’явилась можливість оформити електронний рапорт на переведення військових між частинами. Переведення буде можливе не частіше одного разу на рік та лише після 6 місяців служби в поточному підрозділі.
Міноборони планує запустити Загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців «Плюси». У межах програми військові зможуть отримувати бонуси, знижки, пріоритетні можливості закупівлі різних продуктів.
За матеріалами:
Espreso.tv
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