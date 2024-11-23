З грудня бронювання працівників від мобілізації відбуватиметься через портал «Дія» — Finance.ua

З грудня бронювання працівників від мобілізації відбуватиметься через портал «Дія» Сьогодні 10:13 — Особисті фінанси

З грудня бронювання працівників від мобілізації відбуватиметься через портал «Дія»

З 1 грудня 2024 року процедура бронювання працівників від мобілізації буде доступна лише в електронному форматі через портал «Дія».

Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в етері телемарафону.

Читайте також Міноборони хоче відійти від «бусифікації»: мають нові пропозиції щодо мобілізації

«Тепер з 1 грудня відновлюється сам процес бронювання через портал „Дія“. Тобто, не через застосунок, а через портал, тому що так зручніше компаніям працювати з інтерфейсом порталу. Бронювання буде працювати тільки в електронному форматі», — зазначив Федоров.

За словами Федорова, такий підхід забезпечить оперативність у наданні статусу бронювання та його відображенні в системі.

Які компанії зможуть скористатися послугою

Скористатися послугою зможуть лише ті компанії, які підтвердять свій статус критично важливих за новими правилами.

Читайте також Зеленський підписав закони про продовження загальної мобілізації та воєнного стану

Відповідна постанова регулюватиме порядок підтвердження статусу після її публікації.

Нагадаємо, у застосунку «Армія+» з’явилась можливість оформити електронний рапорт на переведення військових між частинами. Переведення буде можливе не частіше одного разу на рік та лише після 6 місяців служби в поточному підрозділі.

Міноборони планує запустити Загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців «Плюси». У межах програми військові зможуть отримувати бонуси, знижки, пріоритетні можливості закупівлі різних продуктів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.