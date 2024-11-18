«Плюси»: Міноборони планує запустити Нацпрограму підтримки військових — Finance.ua

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«Плюси»: Міноборони планує запустити Нацпрограму підтримки військових

Казна та Політика
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«Плюси»: Міноборони планує запустити Нацпрограму підтримки військових
«Плюси»: Міноборони планує запустити Нацпрограму підтримки військових
Міністерство оборони України планує запустити Загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців «Плюси».
Про це заявила заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Катерина Черногоренко під час брифінгу «МОУ. Цифровізація. Підсумки 2024».
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«Ми хочемо запустити загальнонаціональну програму підтримки військовослужбовців, вона називається „Плюси“, співзвучно з назвою „Армія+“. „Плюси“ — це буде віртуальна валюта нашого застосунку, в який ми додаватимемо 100 найбільших бізнесів України, які будуть підтримувати наших військовослужбовців», — сказала Черногоренко.
Вона пояснила, що в межах програми військові зможуть отримувати бонуси, знижки, пріоритетні можливості закупівлі різних продуктів.
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За словами заступниці міністра оборони, ідея полягає у тому, щоб побудувати навколо військовослужбовців екосистему лояльності.
«Я хочу анонсувати та запросити наші та інші бізнеси долучатися до цієї загальнонаціональної програми. Буде відкритий меморандум, 100 бізнесів підпишуть з Міністерством оборони цей меморандум», — сказала посадовиця.
Черногоренко зауважила, що партнерами вже погодилися стати АТ «Укрзалізниця», інтернет-магазин «Розетка», ПАТ «Укрнафта» та компанія «Нова пошта».

Довідка Finance.ua:

  • в Україні запровадять особливі умови для роботи підприємців — ветеранів. Йдеться про ряд преференцій, які дозволять їм простіше запускати і вести власні бізнеси;
  • Work.ua провело опитування серед 529 компаній різних галузей та розмірів. 46% опитаних компаній уже мають ветеранів у своїх командах. Найбільший відсоток, де працюють ветерани, показують середній та великий бізнес в таких галузях, як-от будівництво, транспорт, охорона здоров’я;
  • на програму забезпечення житлом ветеранів серед ВПО, осіб з інвалідністю внаслідок війни I, II груп і родин загиблих воїнів до кінця року буде спрямовано 4,1 млрд грн.
За матеріалами:
Укрінформ
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