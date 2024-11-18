В ОП назвали суму, яку виділили на програму забезпечення житлом ветеранів до кінця року — Finance.ua

В ОП назвали суму, яку виділили на програму забезпечення житлом ветеранів до кінця року Сьогодні 13:30 — Казна та Політика

В ОП назвали суму, яку виділили на програму забезпечення житлом ветеранів до кінця року

На програму забезпечення житлом ветеранів серед ВПО, осіб з інвалідністю внаслідок війни I, II груп і родин загиблих воїнів до кінця року буде спрямовано 4,1 млрд грн.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Віктор Микита за підсумками наради з керівниками областей за участю Міністерства охорони здоров’я України та Міністерства у справах ветеранів України.

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Він наголосив, що підтримка ветеранів є одним з пріоритетів державної та регіональної політики, і перерахував низку напрямів і програм.

«Завдяки ініціативі Володимира Зеленського до кінця року з держбюджету планується спрямувати понад 4,1 млрд грн для закриття потреби в забезпеченні житлом для 1836 родин ветеранів з-поміж ВПО та осіб з інвалідністю внаслідок війни I, II груп і сімей загиблих», — повідомив Микита.

Він також акцентував увагу на створенні в усіх регіонах комунальної установи обласного рівня, яка опікуватиметься питаннями підтримки ветеранів.

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«Ця пілотна модель уже довела свою ефективність і успішно функціонує в окремих куточках країни. Додаткові робочі місця для ветеранів, робота за принципом „рівний-рівному“ й прямий контакт з владою на всіх рівнях забезпечують швидке вирішення поточних питань наших героїв. Для реалізації цього напряму додатково заплановано ресурси в держбюджеті на оплату праці фахівців із супроводу ветеранів війни і демобілізованих осіб», — повідомив він.

За його словами, йдеться і про розбудову мережі обласних ветеранських просторів для роботи структури та її відокремлених філій у районах і громадах кожного регіону, для чого в держбюджеті також передбачено кошти.

«Водночас на обласному рівні формуємо програми для співфінансування цього проєкту в тому обсязі, який буде потрібен для реалізації концепції», — додав він.

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Для будівництва в областях нових і реновації наявних реабілітаційних центрів для ветеранів залучають державний і місцеві бюджети, проводиться робота з донорами та міжнародними партнерами. Триває створення в кластерних і надкластерних лікарнях реабілітаційних відділень для відновлення фізичного, ментального здоров’я, повернення героїв до нормального повсякденного життя.

«Кошти з державного бюджету для ремонтів уже на рахунках медичних закладів. Обладнання надходить почергово в кожне відновлене відділення», — повідомив Микита.

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