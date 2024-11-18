Міноборони хоче відійти від «бусифікації»: мають нові пропозиції щодо мобілізації — Finance.ua
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Міноборони хоче відійти від «бусифікації»: мають нові пропозиції щодо мобілізації

Казна та Політика
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Міноборони хоче відійти від «бусифікації»: мають нові пропозиції щодо мобілізації
Міноборони хоче відійти від «бусифікації»: мають нові пропозиції щодо мобілізації
У Міністерстві оборони мають пропозиції щодо реформування системи мобілізації, їх обговорять в уряді.
Про це міністр оборони Рустем Умєров заявив під час брифінгу, цитують «УНН» та «УНІАН».
На питання, чи вдасться завдяки цифровізації зменшити кількість фактів «бусифікації», міністр відповів, що «все залежить від ворога» та загроз, які він несе. Зокрема, за його даними, нині рф планує збільшення численності свого особового складу.
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«Ми тримаємо фронт, придаємо образ людяності нашій мобілізації», — зауважив Умєров.
Він нагадав, що до цього влада вже ухвалила закон про мобілізацію та запустила рекрутингові центри, щоб «люди знали, що у них є вибір». Також міністр запевнив, що відомство працюватиме й для громадян за межами України, «щоб у них теж був вибір піти у військо».
«Зараз для нас є важливим пріоритет захисту нашої країни, тому плануємо відходити від цих болючих питань для населення (йдеться про „бусифікацію“. — Ред.). Щоб розв’язати це питання, в нас є пропозиції, які ми будемо обговорювати в Кабміні, щоб пропонувати таку реформу», — наголосив Умєров.
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Нещодавно тимчасова слідча комісія (ТСК) із захисту прав військовослужбовців подала звіт, у якому запропонувала розформувати територіальні центри комплектування, а замість них створити рекрутингові центри, де працюватимуть, зокрема, цивільні люди.
Депутатка Юлія Яцик заявила, що ТСК розглядала факти побиття людей, які підлягали мобілізації, і завдавання тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. Яцик каже, що всі ці факти розслідують, а підозрювані перебувають під слідством. Депутатка також казала, що з ТЦК можна створити щонайменше 10 бригад.
За матеріалами:
hromadske
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